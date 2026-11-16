Без "Сам удома": 4 фільми, які за один вечір створюють відчуття Різдва

"Щасливого Різдва" / Кадр з фільму
Коли переглядати "Сам удома" вже не хочеться, а святкового настрою все одно бракує, на допомогу приходять інші атмосферні історії. Днями розпочався Різдвяний піст для християн, а це означає, що вже за кілька тижнів українці відзначатимуть Різдво Христове.
З цієї нагоди 24 Канал зібрав добірку теплих та затишних стрічок, які миттєво подарують відчуття дива, наповнять дім духом Різдва та зігріють у холодний вечір.
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"Клаус" (2019)
Рейтинг IMDb: 8,2
Щоб провчити ледачого сина Джеспера, поштовий магнат відправляє його працювати на далеку північ. Тут місцеві жителі ворогують і не пишуть листів, але знайомство хлопця з дивакуватим лісником змінює все. Цей мультфільм виглядає наче жива казкова ілюстрація завдяки неймовірній мальованій анімації та теплим кольорам. Історія дарує щире відчуття світла, доброти й нагадує, як один маленький добрий вчинок здатен розтопити кригу в серцях цілого міста.
"Клаус": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти захоплюються розкішною анімацією, дотепним гумором та зворушливим сюжетом. Поодинокі оглядачі зазначають, що історія місцями розвивається досить передбачувано, проте це зовсім не псує загального враження.
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"Відпочинок за обміном" (2006)
Рейтинг IMDb: 7,0
Дві жінки з різних континентів вирішують втекти від особистих проблем на різдвяні свята та тимчасово міняються житлом. Одна з них переїжджає до сонячного Лос-Анджелеса, а інша – до засніженого англійського котеджу. Стрічка створює неймовірно затишний настрій завдяки кадрам засніженої британської глибинки, вогню в каміні та приємній святковій музиці. Вона дарує відчуття спокою та віру в те, що найкращі зміни в житті часто приходять зовсім несподівано.
"Відпочинок за обміном": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes критики хвалять харизматичний акторський склад і теплу атмосферу романтичної комедії. Водночас кіноексперти вказують на затягнутий хронометраж і занадто ідеалізований розвиток подій.
"Полярний експрес" (2004)
Рейтинг IMDb: 6,6
У Святвечір хлопчик, який починає сумніватися в існуванні Санта-Клауса, сідає на загадковий чарівний потяг, що мчить просто на Північний полюс. Фільм занурює у справжню зимову пригоду з мерехтливими вогнями, гарячим шоколадом і засніженими краєвидами. Водночас кінокартина повертає ту саму щиру віру в диво, якої так часто бракує дорослим.
"Полярний експрес": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають захопливий дух пригод і казковий саундтрек стрічки. Проте чимало оглядачів критикують ранню комп'ютерну анімацію, через яку обличчя персонажів іноді мають неприродний вигляд.
"Щасливого Різдва" (2019)
Рейтинг IMDb: 6,5
Молода дівчина Кейт працює ельфом у цілорічному різдвяному магазині в Лондоні. Вона постійно потрапляє в халепи та не може налагодити власне життя, аж поки не зустрічає загадкового й доброго незнайомця Тома. Стрічка переносить на святкові вулички вечірнього Лондона, прикрашені тисячами гірлянд, під легендарні пісні Джорджа Майкла. Фільм залишає після себе світлий, трохи щемливий посмак і нагадує про цінність щирості, підтримки та простих радощів.
"Щасливого Різдва": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі високо оцінюють чарівну гру Емілії Кларк та святкову атмосферу британської столиці. Водночас рецензенти зауважують, що головний сюжетний поворот виглядає надто очевидним ще до фіналу.
А якщо після казкового різдвяного настрою вам захочеться подивитися щось не менш душевне про родинне тепло, прощення та силу підтримки у складні часи, зверніть увагу на добірку нових сімейних фільмів.
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