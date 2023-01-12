Джеймс Кэмерон подтвердил, что "Аватар-2" будет продолжен: дать премьер следующих частей

Долгожданный фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" покорил миллионы поклонников кинематографа в разных уголках мира. Теперь режиссер рассекретил, будет ли феноменальная лента иметь продолжения.

3 часа "Аватара-2" оказалось маловато для поклонников. Теперь они ожидают выход следующих частей. Ранее говорили о возможном продлении ленты, а теперь режиссер окончательно сказал, будет ли снимать продолжение.

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Будут ли следующие части "Аватара"

Джеймс Кэмерон подтвердил, что снимет все запланированные четыре сиквела "Аватара". Режиссер будет выпускать их раз в два года до 2028 года.

События ленты в основном происходят под водой в океане. "Аватар: Путь воды" уже стал одним из самых дорогих фильмов в истории кинематографа. Он демонстрирует мир Пандоры, а также возвращающихся персонажей Наави, которых играют Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

"Аватар" 3 часть: что известно

20 декабря 2024 года

Пока неизвестно название этого сиквела, но, по словам Кэмерона, его сняли параллельно со второй частью. В "Аватаре-3" будет еще больше воды.



"Аватар" / Фото 20th Century Studios

"Аватар" 4 часть: что известно

18 декабря 2026 года

Вероятно, 4 часть будет называться "Аватар: Всадник Тулкуна", но пока это название не подтверждено. Кэмерон рассказывал, что уже есть весь актерский состав, а также сняли часть этого фильма. Для частичной съемки были причины – молодым актерам, вовлеченным в "Пути воды", нужно было снять часть "Аватара-4" еще до того, как выросли.



"Аватар" / Фото 20th Century Studios

"Аватар" 5 часть: что известно

22 декабря 2028 года

Поговаривают, что пятая часть будет называться "Аватар: В поисках Эйвы", но опять же официального подтверждения этому нет. Кэмерон рассказал, что "Аватар-5" перенесет действие на Землю. По словам режиссера, Нейтири увидит, что не все люди плохие, а зрители увидят, что не все Наави – хорошие. Есть вероятность, что эта часть "Аватара" будет о вторжении пришельцев. Однако еще ничего с этого сиквела не снимали.



"Аватар" / Фото 20th Century Studios