В беседе с Empire для мартовского номера журнала за 2023 год продюсер франшизы Джон Ландау сообщил, что "Аватар 4" переносит действие из роскошных джунглей Пандоры на "умирающую планету Небесных Людей, использующих редкую мозговую жидкость китов", чтобы сделать себя бессмертной.

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"Аватар 4": что известно

Перенаселенность и истощение наших природных ресурсов усложняют жизнь. Но мы не хотим рисовать мрачную картину того, куда движется наш мир. Фильмы также о том, что мы можем изменить курс,

– заинтриговал Ландау.

Вероятно, 4 часть будет называться "Аватар: Всадник Тулкуна", но пока это название не подтверждено. Кэмерон рассказывал, что уже есть весь актерский состав, а также сняли часть этого фильма. Для частичной съемки были причины – молодым актерам, вовлеченным в "Пути воды", нужно было снять часть "Аватара 4" еще до того, как выросли.

Также следует отметить, что основные съемки "Аватару 3" завершены, а выход блокбастера в широкий прокат ожидается 20 декабря 2024 года. Третья глава запланированной саги из 5 фильмов познакомит зрителей с основанными на огне "Людьми пепла" во главе с Варангом (которого играет Уна Чаплин из "Игры престолов"). Однако, в отличие от клана Меткаина, эти жители вулканов Наави не самые гостеприимные. Интересно, что главными героями в будущем выпуске будут люди.

Продюсер также сообщил, что ряд любимых фанатами персонажей, таких как Мик Скорсби (Брендан Ковелл), охотящийся на тулкунов, вернутся для еще более тяжелых плаваний в открытом море.

"Мы рассматриваем Паякана (разновидность высокоинтеллектуального кита в "Аватаре", – 24 канал) как персонажа, а не просто как существо, – сказал Ландау. Мы продолжим исследовать его отношения с Лоаком".

Напомним, фильм "Аватар: Путь воды" лидирует по продаже билетов в кинотеатрах шестой уикенд подряд. Это делает его первым фильмом, так долго лидирующим в прокате со времен "Аватара" 2009 года, а Джеймса Кэмерона – первым режиссером в истории с тремя фильмами, каждый из которых заработал в прокате более 2 миллиардов долларов.

"Аватар: Путь воды": смотрите трейлер