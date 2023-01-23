Согласно воскресным оценкам студии фильм The Walt Disney Company "Аватар: Путь воды" принес в прокат в кинотеатрах США и Канады 19,7 миллиона долларов за выходные. Его глобальная сумма сейчас превысила 2 миллиарда долларов, что ставит его на шестое место за всю историю и сразу перед "Человек-паук: Домой пути нет".

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Кассовые сборы фильма "Аватар: Путь воды" превысили 2 миллиарда долларов

Год назад "Человек-паук: Домой пути нет" также лидировал по кассовым сборам в течение шести уикендов, но 2 миллиарда долларов получил после 7 недели. До этого единственной лентой за последние 25 лет, которой удалось добиться такого результата, был еще один фильм Кэмерон "Титаник" (1997 года), лидировавший 15 недель подряд.

"Аватар: Путь воды" достиг цели, которую перед собой ставил режиссер. Перед запуском ленты в прокат Кэмерон сказал, что стать "третьим или четвертым кассовым фильмом в истории" было "вашей безубыточностью".

Самые кассовые фильмы за последнее время:

"Аватар: Путь воды", 19,7 миллиона долларов;

"Кот в сапогах: Последнее желание", 11,5 миллиона долларов;

"M3gan", 9,8 млн долларов;

"Пропал без вести", 9,3 миллиона долларов;

"Человек по имени Отто", 9 миллионов долларов;

"Самолет", 5,3 миллиона долларов;

"Домашняя вечеринка", 1,8 миллиона долларов;

"В тот раз, когда я превратился в слизь. Фильм", 1,5 миллиона долларов;

"Черная пантера: Ваканда навсегда", 1,4 миллиона долларов;

"Кот", 1,3 миллиона долларов.

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"Аватар: Путь воды": что известно

"Путь воды" - первый из четырех запланированных сиквелов "Аватара", которые Кэмерон будет выпускать раз в два года до 2028 года. События ленты в основном происходят под водой в океане. "Аватар: Путь воды" считается одним из самых дорогих фильмов в истории кинематографа. Он демонстрирует мир Пандоры, а также возвращающихся персонажей Наави, которых играют Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

"Аватар: Путь воды" сейчас идет в кинотеатрах. Фильму понадобилось две недели, чтобы собрать в мировом прокате 1 миллиард долларов. Известно, что только три ленты в этом году смогли собрать в прокате такие деньги: "Топ Ган: Меверик" и "Мир Юрского периода: Доминион".

Как отметил сценарист и режиссер Лайам О'Доннелл, в процессе создания фильма Кэмерон использовал 15 камер, две из которых были сфокусированы на лице каждого актера, а также использование подводной съемки и "инфракрасного захвата глубины для размещения компьютерных персонажей в кадре".

"Аватар: Путь воды": смотрите трейлер