"Аватар" больше не №1: какой фильм неожиданно стал самым кассовым в истории

Казалось бы, "Аватар" уже прочно закрепился на первом месте мирового проката – Джеймс Кэмерон даже мог бы не проверять таблицу кассовых сборов. Но Marvel вдруг напомнила: в Голливуде нет ничего окончательного, особенно если старый хит можно еще раз вернуть в кинотеатры.

Как сообщает People, спустя семь лет после премьеры один из крупнейших хитов Marvel вернулся в кинотеатры – и этого хватило, чтобы переписать историю кассовых сборов. "Мстители: Финал" вновь стали самым кассовым фильмом всех времен, обогнав "Аватар" буквально на несколько миллионов долларов.

Как "Мстители" отобрали корону у "Аватара"

25 сентября Marvel повторно выпустила "Мстители: Финал" в кинотеатрах под названием "Мстители: Финал. Экстра".

Причем настолько активно, что повторный прокат принес картине более 126 миллионов долларов по всему миру. Общие сборы теперь составляют примерно 2,925 миллиарда долларов. У "Аватара" – около 2,923 миллиарда.

"Мстители: Финал" / Фото imdb



Напомним, что после выхода в 2009 году "Аватар" почти десять лет оставался самым кассовым фильмом в истории. В 2019 году его обогнали "Мстители: Финал".

А затем Кэмерон сделал ход, достойный суперзлодея: в 2021 году "Аватар" снова выпустили в кинотеатры – и он вернул себе первое место. Теперь Marvel ответила тем же.

Почему Marvel сделала это именно сейчас

Повторный прокат "Финала" состоялся накануне выхода "Мстителей: Судный день", премьера которого запланирована на декабрь. В обновленную версию добавили новые материалы и больше подробностей о грядущем фильме.

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