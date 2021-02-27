Конгломерат ViacomCBS создал целое подразделение под названием Avatar Studios. Студия будет отдельно заниматься развитием и расширением вселенной сериалов "Аватар: Легенда об Аанге" и "Легенда о Корре".

Фанатам обещают новые шоу и мультфильмы. Творческими руководителями будут те же люди, которые создавали "Легенду об Аанге" – Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко.

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Димартино и Кониецко будут отчитываться перед президентом Nickelodeon Animation Рэмси Наито. То есть в этот раз все серьезно. Очевидно, в Nickelodeon таки оценили мощность оригинального сериала. Первый сезон "Аватар: легенда об Аанге" вышел в 2005 году, а последний – в 2008. Но внимание и любовь фанатов к этому проекту не угасает до сих пор. Тем более на момент выхода мультимедийный сериал получил множество положительных отзывов от кинокритиков.

Что известно о предстоящих проекты Avatar Studios

Первым проектом Avatar Studios станет полнометражный анимационный фильм. Его производство планируют начать уже в 2021 году. Больше подробностей пока не раскрывают.

Сериалы и фильмы по вселенной Аватара будут выходить на стриминговом сервисе Paramount +. Это бывший CBS All Access, который перезапустят под новым названием уже 4 марта 2021 года.

Предыдущие проекты по вселенной "Аватар: легенда об Аанге"

Также в 2010 году вышел фильм "Последний повелитель стихий". Но лента вышла на столько ужасной, что о ней вспоминать просто неприлично. Майкл Данте Ди Мартино и Брайан Кониецко не были привлечённые к этому проекту. И вполне вероятно, что именно это стало промахом.

В 2012 году на Nickelodeon вышел мультсериал "Легенда о Корре", который длился 4 сезона. Это было качественным расширением франшизы, но многие загадки так и остались нераскрытыми.