Фильм "Аватар: Огонь и пепел" уже доступен к просмотру: где его смотреть

Уже сегодня, 18 декабря, в кинопрокаты вышло продолжение культовой франшизы от Джеймса Камерона. Поклонники "Аватара" ждали этого дня несколько лет.

Бюджет нового фильма составил 400 миллионов долларов. Для компании Disney эта лента должна стать глотком свежего воздуха, ведь в последнее время успех кассовых сборов желает лучшего. 24 Канал уже знает, где можно посмотреть продолжение "Аватара".

Где смотреть "Аватар: Огонь и пепел"?

Сегодня в кинопрокат вышло продолжение культовой франшизы. Поэтому, на этот момент, посмотреть "Аватар: Огонь и пепел" от Джеймса Камерона можно только в кинотеатрах. Как известно, в кинотеатрах выделили достаточно сеансов на просмотр ленты. К выбору доступны также различные форматы фильма: 2D и 3D.

Когда третья часть "Аватара" появится в свободном доступе – пока неизвестно.

Если до сих пор сомневаетесь, идти ли в кино на просмотр фильма, то вот трейлер, который сможет убедить, что кинокартина стоит внимания. Более того, от успеха этой ленты зависит, будет ли выход следующих двух частей.

"Аватар: Огонь и пепел": смотрите онлайн трейлер фильма

По сюжету, семья Джейка и Нейтири переживает горе после смерти их сына Нетеяма. Герои сталкиваются с Пепельным Народом – новым агрессивным племенем На'ви, который руководит огненная лидерка Варанг.

Я хочу раскрыть На'ви с другой стороны, ведь раньше показывал только их положительные стороны. В ранних фильмах есть очень негативные человеческие примеры и очень положительные примеры На'ви. В "Аватар: Огонь и Пепел" мы сделаем наоборот,

– делился режиссер Джеймс Камерон.

К своим главным ролям вернутся Зои Салдана и Сэм Уортингтон.

