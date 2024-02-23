Поэтому большие ожидания были и от лайф-адаптации аниме "Аватар: Последний защитник". Впрочем, отзывы кинокритиков и рейтинги, которые получила лента, заставили задуматься над тем, стоит ли тратить время на просмотр.

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"Аватар: Последний защитник" вышел на Netflix: о чем лента

Аватар – двенадцатилетний маг воздуха, свободный духом, который в течение ста лет был замороженным во льду. После его пробуждения произошло уничтожение всех остальных магов воздуха Народом Огня.

Теперь Аватару предстоит прекратить войну и взять на себя роль стража баланса и гармонии во всем мире. Ведь ему подвластны все четыре силы: Земля, Вода, Огонь, Воздух.

"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн трейлер сериала

Премьера 1 сезона ленты об Аватаре состоялась 22 февраля на платформе Netflix. Уже вышло 8 серий, кстати, в украинском сегменте они также доступны.

"Аватар: Последний защитник" может вас разочаровать: что говорят критики

При обзоре оригинального анимационного "Аватара" понятно, что ДиМартино и Конецко имели четкое представление об Аанге и этой вселенной. Без их руководства сериал живого действия теряет те элементы, которые делали анимационную версию уникальной и изысканной.

В итоге, "Аватар: Последний защитник" выглядит так, будто он устраивает шоу, а не углубляет зрителей в этот удивительно созданный мир. Поэтому многие критики расстроились после просмотра и высказали свое мнение.

Минусы 1 сезона сериала "Аватар: Последний защитник": примитивные диалоги и слабый сценарий. Авторам пришлось сделать из оригинального первого 20-серийного сезона 8-серийный, что отразилось на темпе повествования. Также критики не одобряют игру актеров Аанга, Сокку и Катара,

– пишут кинокритики.

Еще не все успели посмотреть ленту, впрочем, есть уже первые отзывы. Вот, как сейчас выглядят рейтинги сериала: