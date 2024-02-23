Тому великі очікування були й від лайф-адаптації аніме "Аватар: Останній захисник". Утім, відгуки кінокритиків та рейтинги, які отримала стрічка, змусили замислитись над тим, чи варто витрачати час на перегляд.

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"Аватар: Останній захисник" вийшов на Netflix: про що стрічка

Аватар – дванадцятирічний маг повітря, вільний духом, який протягом ста років був замороженим у льоду. Після його пробудження відбулося знищення всіх інших магів повітря Народом Вогню.

Тепер Аватару належить припинити війну та взяти на себе роль сторожа балансу та гармонії у всьому світі. Адже йому підвладні усі чотири сили: Земля, Вода, Вогонь, Повітря.

"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн трейлер серіалу

Прем'єра 1 сезону стрічки про Аватара відбулась 22 лютого на платформі Netflix. Уже вийшло 8 серій, до речі, в українському сегменті вони також доступні.

"Аватар: Останній захисник" може вас розчарувати: що кажуть критики

При огляді оригінального анімаційного "Аватара" зрозуміло, що ДіМартіно та Конєцко мали чітке уявлення про Аанга та цей всесвіт. Без їхнього керівництва серіал живої дії втрачає ті елементи, які робили анімаційну версію унікальною та вишуканою.

У підсумку, "Аватар: Останній захисник" виглядає так, ніби він влаштовує шоу, а не поглиблює глядачів у цей дивовижно створений світ. Тому чимало критиків засмутились після перегляду і висловили свою думку.

Мінуси 1 сезону серіалу "Аватар: Останній захисник": примітивні діалоги та слабкий сценарій. Авторам довелось зробити з оригінального першого 20-серійного сезону 8-серійний, що відбилось на темпі оповідання. Також критики не схвалюють гру акторів Аанга, Сокку та Катару,

– пишуть кінокритики.

Ще не всі встигли переглянути стрічку, утім є уже перші відгуки. Ось, як зараз виглядають рейтинги серіалу: