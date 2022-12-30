"Меня от этого тошнит": Кэмерон вырезал из "Аватара 2" 10-минутную сцену насилия с оружием

Долгожданный фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" длится 3 часа, но это не помешало ему занять первое место в мировых чартах и за две недели собрать в прокате миллиард долларов. Однако в новом интервью Esquire Middle East режиссер рассказал, что фильм длился бы на 10 минут дольше, если бы он не вырезал сцену насилия с применением огнестрельного оружия.

Кэмерон сказал, что он больше не заинтересован в фетишизации оружия в своих боевых сценах, учитывая безудержное насилие с применением огнестрельного оружия в США.

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Кэмерон вырезал из "Аватара 2" 10-минутную сцену с огнестрельным оружием

На самом деле я вырезал из фильма около 10 минут, посвященных перестрелкам. Я хотел избавиться от некоторого уродства, найти баланс между светом и тьмой. Конечно, у вас должен быть конфликт. Насилие и действие – то же, в зависимости от того, как вы на это смотрите. Это дилемма каждого режиссера боевиков, а я известен как режиссер боевиков,

– сказал Кэмерон.

Ранее Кэмерон также сказал в интервью: "Я оглядываюсь на некоторые фильмы, которые я сделал, и я не знаю, хотел бы так делать этот фильм сейчас. Я не знаю, хотел бы я фетишизировать оружие, как я сделал в нескольких фильмах "Терминатор" 30 лет назад, в нашем нынешнем мире. Происходящее с оружием в нашем обществе – меня от этого тошнит".

"Аватар: Путь воды" сейчас идет в кинотеатрах. Фильму понадобилось две недели, чтобы собрать в мировом прокате 1 миллиард долларов. Известно, что только три ленты в этом году смогли собрать в прокате такие деньги: "Топ Ган: Мэверик" и "Мир Юрского периода: Доминион".

. "Путь воды" – первый из четырех запланированных сиквелов "Аватара", которые Кэмерон будет выпускать раз в два года до 2028 года. События ленты в основном происходят под водой в океане. "Аватар: Путь воды" считается одним из самых дорогих фильмов в истории кинематографа. Он демонстрирует мир Пандоры, а также возвращающихся персонажей Наави, которых играют Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

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