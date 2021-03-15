Фильм "Аватар" вышел в 2009 году и 10 лет был лидером по кассовым сборам, пока в 2019 году не вышли "Мстители: Финал". В 2021 году "Аватар" снова вернулся на первую строчку.

Благодаря повторному показу в Китае, лента Джеймса Кэмерона "Аватар" обогнала "Мстители: Финал", тем самым вновь заняв первое место в рейтинге самых прибыльных фильмов.

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Благодаря зрителям из Китая "Аватар" заработал еще 8,9 миллиона долларов. В целом кассовые сборы "Аватара" достигли 2 798 579 794 доллара. А вот картина "Мстители: Финал" собрала 2 797 501 328 долларов.

Фильм "Аватар": сюжет

В 2154 году люди проводят поиски редкого полезного ископаемого – унобтаниума. Корпорация RDA отправляется исследовать планету Пандора. Ее жители живут в гармонии с природой и поклоняются Древу Жизни. Джейк вместе с руководителем научного проекта Грейс отправляется на сбор биоматериалов.

Он чудом спасается от преследования местного хищника и знакомится с представительницей народа На'ви. Она приводит его в свой клан, который принимает Джейка в свое общество. Но настоящие проблемы только начинаются. Ведь Джейк – представитель агрессоров. И за ним постоянно следят.

Фильм "Аватар": смотрите трейлер