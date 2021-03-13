Сезар-2021: фильмы, которые завоевали престижную премию
Начало марта стал своеобразным открытием фестивального сезона: организаторы престижных премий друг за другом объявляют лауреатов. В ночь на 13 марта стало известно, какие фильмы и актеры завоевали престижные награды Сезар-2021.
Источник:инстаграм премии Сезар
Известно, что в 2021 году провели 46-ю церемонию премии Сезар. По традиции, съемки торжества состоялись в концертном зале "Олимпия", что в Париже. Но пандемия коронавируса таки внесла правки: церемония перешла в виртуальный формат и транслировалась на французском телеканале.
Интересно Американские кинокритики назвали лучшие фильмы и сериалы 2020: список
Ведущей мероприятия стала актриса театра и кино Марина Фуа. Знаменитая красавица объявила лауреатов Сезре-2021. Какие же фильмы сумели завоевать престижную награду – смотрите в списке.
Сезар-2021: список победителей премии
- Лучший фильм – "Отчаянные беглецы" (Bye Bye Morons)
- Лучший режиссер – Альбер Дюпонтель ("Отчаянные беглецы")
"Отчаянные беглецы": смотрите трейлер
- Лучший актер – Сами Буажила ("Сын")
- Лучшая актриса – Лоре Кэлам ("Антеанетта в Севеннах")
- Лучший актер второго плана – Николя Мари ("Отчаянные беглецы")
- Лучшая актриса второго плана – Эмили Декьенн ("Любовный роман")
- Лучший перспективный актер – Жан-Паскаль Жади ("Просто черный")
- Лучшая перспективная актриса – Фатиа Юсуфф ("Милашки")
- Лучший дебютный фильм – "Двое из нас" Филиппо Менегетти
- Лучший анимационный фильм – "Йозеп"
- Лучший документальный фильм – "Подросток"
- Лучший иностранный фильм – "Еще по одной"
- Лучший оригинальный сценарий – "Отчаянные беглецы"
- Лучший адаптированный сценарий – "Девушка с браслетом"
- Лучший саундтрек к фильму – La Nuit Venue – Rone
- Лучший монтаж – "Подросток"
- Лучшие костюмы – "Как быть хорошей женой"
- Лучшая операторская работа – "Отчаянные беглецы"
Поделиться новостью