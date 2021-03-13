Начало марта стал своеобразным открытием фестивального сезона: организаторы престижных премий друг за другом объявляют лауреатов. В ночь на 13 марта стало известно, какие фильмы и актеры завоевали престижные награды Сезар-2021.

Известно, что в 2021 году провели 46-ю церемонию премии Сезар. По традиции, съемки торжества состоялись в концертном зале "Олимпия", что в Париже. Но пандемия коронавируса таки внесла правки: церемония перешла в виртуальный формат и транслировалась на французском телеканале.

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Ведущей мероприятия стала актриса театра и кино Марина Фуа. Знаменитая красавица объявила лауреатов Сезре-2021. Какие же фильмы сумели завоевать престижную награду – смотрите в списке.

Сезар-2021: список победителей премии

Лучший фильм – "Отчаянные беглецы" (Bye Bye Morons)

Лучший режиссер – Альбер Дюпонтель ("Отчаянные беглецы")

"Отчаянные беглецы": смотрите трейлер

Лучший актер – Сами Буажила ("Сын")

Лучшая актриса – Лоре Кэлам ("Антеанетта в Севеннах")

Лучший актер второго плана – Николя Мари ("Отчаянные беглецы")

Лучшая актриса второго плана – Эмили Декьенн ("Любовный роман")

Лучший перспективный актер – Жан-Паскаль Жади ("Просто черный")

Лучшая перспективная актриса – Фатиа Юсуфф ("Милашки")