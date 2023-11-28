Штраф в миллион долларов: создатели "Форсажа" 9 заплатят за травмы упавшего с высоты каскадера
Источник:Deadline
Фильм "Форсаж" 9 получил штраф в размере 1 миллиона долларов из-за несчастного случая с каскадером. Во время съемок мужчине удалось выжить.
Узнайте в материале, что известно о несчастном случае во время съемки фильма "Форсаж" и в каком состоянии тяжело травмированный каскадер.
Рекомендуем 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться
Трагедия на съемках "Форсажа" 9: подробности несчастного случая
При производстве "Форсажа 9" каскадер Джо Уоттс упал с высоты 8 метров на бетон, получив перелом черепа. После этого он находился в коме в течение определенного периода. Этот каскадер также принял участие в съемках "Хан Соло: Звездные войны", "Истории и Покемона", а также "Детектив Пикачу".
По свидетельствам очевидцев, Вин Дизель стал свидетелем случившегося. Актер был в состоянии шока и едва сдерживал слезы.
Исследование обнаружило, что страховочный трос оторвался от жилета каскадера, а снаряжение не проверяли в течение шести месяцев съемок, что и послужило причиной несчастного случая.
Каскадер подал в суд на компанию
Он требует компенсации в размере 1,2 миллиона долларов из-за травмы, которая не позволит ему вернуться к работе. Штраф должен быть начислен FF9 Pictures Limited, дочерней компании Universal Pictures, признанной виновной в нарушении законов Великобритании.