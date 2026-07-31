24 Канал подготовил подборку увлекательных фильмов режиссеров из Японии, Китая и Южной Кореи, которые превосходят популярные голливудские картины по эмоциональной насыщенности и мастерству съемки. Эти фильмы будут держать вас в напряжении от первой до последней минуты.

"Годзилла: Минус один" (2023)

После Второй мировой войны бывший пилот-камикадзе Коичи пытается оправиться от пережитого и начать новую жизнь в разрушенной Японии. Однако вскоре у берегов страны появляется гигантский мутировавший монстр – Годзилла. Общество, которое только-только начало восстанавливать свои дома, вынуждено самостоятельно объединиться против новой смертельной угрозы. Для Коичи эта битва становится возможностью преодолеть собственные страхи и спасти близких.

"Годзилла: Минус один": смотрите трейлер фильма онлайн

"Поезд в Пусан" (2016)

Эгоистичный биржевой брокер вместе с маленькой дочерью садится на скоростной поезд в Пусан, чтобы навестить мать девочки. В то же время по стране стремительно распространяется опасный вирус, превращающий людей в агрессивных мутантов, и один из зараженных успевает проникнуть в вагон. Пассажиры оказываются в ловушке на высокой скорости, где каждая следующая остановка таит в себе еще большую опасность. Чтобы выжить и защитить ребенка, главному герою приходится пересмотреть свои ценности и объединиться с другими людьми.

"Поезд в Пусан": смотрите трейлер фильма онлайн

"Служанка" (2016)

Мошенник по прозвищу Граф разрабатывает план, чтобы завладеть богатством загадочной японской наследницы Хидэко. Он нанимает бедную сироту Сук Хи, чтобы та стала горничной девушки и незаметно подтолкнула ее к браку с ним. Однако тщательно разработанный план мошенника рушится, когда между горничной и ее хозяйкой вспыхивают настоящие чувства.

"Служанка": смотрите трейлер фильма онлайн

"Герой" (2002)

Безымянный воин прибывает во дворец правителя царства Цинь, чтобы сообщить об уничтожении трех самых опасных наемных убийц, которые годами угрожали жизни правителя. За свой подвиг он получает право подойти к императору на беспрецедентно близкое расстояние. Во время рассказа герой подробно описывает каждую битву, но правитель начинает сомневаться в правдивости его слов.

"Герой": смотрите трейлер фильма онлайн

Если вы ищете зрелищный боевик на вечер, то ознакомьтесь с нашим списком лучших фильмов с Арнольдом Шварценеггером. Здесь мы собрали проверенную временем классику, которую стоит посмотреть с друзьями или семьей.