24 Канал зібрав добірку захопливих фільмів творців з Японії, Китаю та Південної Кореї, які перевершують популярні голлівудські картини за силою емоцій і майстерністю знімання. Ці стрічки триматимуть вас у напрузі від першої до останньої хвилини.

"Годзілла: Мінус один" (2023)

Після Другої світової війни колишній пілот-камікадзе Коїчі намагається оговтатися від пережитого й почати нове життя у зруйнованій Японії. Однак незабаром біля берегів країни з'являється велетенський мутований монстр – Годзілла. Суспільство, яке тільки-но почало відбудовувати свої домівки, змушене самотужки об'єднатися проти нової смертельної загрози. Для Коїчі ця битва стає можливістю подолати власні страхи та врятувати близьких.

"Годзілла: Мінус один": дивіться трейлер фільму онлайн

"Потяг до Пусана" (2016)

Егоїстичний біржовий брокер разом з маленькою донькою сідає на швидкісний потяг до Пусана, аби відвідати матір дівчинки. Водночас країною стрімко поширюється небезпечний вірус, що перетворює людей на агресивних мутантів, і один із заражених встигає проникнути до вагона. Пасажири опиняються у пастці на високій швидкості, де кожна наступна зупинка несе ще більшу небезпеку. Аби вижити та захистити дитину, головному герою доводиться переглянути власні цінності та об'єднатися з іншими людьми.

"Потяг до Пусана": дивіться трейлер фільму онлайн

"Служниця" (2016)

Шахрай на прізвисько Граф розробляє план, щоб заволодіти багатством загадкової японської спадкоємиці Хідеко. Він наймає бідну сироту СукХі, аби та стала служницею дівчини та непомітно підштовхнула її до шлюбу з ним. Однак чіткий план шахрая руйнується, коли між служницею та її господаркою спалахують справжні почуття.

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"Герой" (2002)

Безіменний воїн прибуває до палацу правителя царства Цінь, аби повідомити про знищення трьох найнебезпечніших найманих убивць, які роками загрожували життю володаря. За свій подвиг він отримує право підійти до імператора на безпрецедентно близьку відстань. Під час розповіді герой детально змальовує кожну битву, але правитель починає сумніватися в правдивості його слів.

"Герой": дивіться трейлер фільму онлайн

Якщо ви шукаєте видовищний бойовик на вечір, то перегляньте наш список найкращих фільмів з Арнольдом Шварценеггером. Тут ми зібрали перевірену часом класику, яку варто подивитись з друзями або родиною.