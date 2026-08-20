Звезда сериала "Баффи" в свои 56 лет поразила своим внешним видом: Каризма Карпентер показала новые фото

Поклонники сериала "Баффи – истребительница вампиров" наверняка хорошо помнят Корделию Чейз – ту самую самоуверенную красавицу из школы, которая впоследствии стала одной из ключевых героинь сериала "Энджел". Прошло более 20 лет, а Каризма Карпентер в свои 56 лет выглядит так, что невольно хочется проверить, точно ли календарь работает правильно.

В своем инстаграме актриса опубликовала новые фото с летнего отдыха, на которых она позировала в ярком оранжевом бикини вместе со своей собакой.



Каризма Карпентер на отдыхе / Фото из инстаграма звезды



Карпентер провела неделю у озера: плавала, каталась на сапборде, гуляла, наблюдала за утками и оленями и даже смотрела сериал "Агентство" с Майклом Фассбендером и Джеффри Райтом.

Как Корделия стала любимицей "Баффи"

Каризма Карпентер сыграла Корделию Чейз в "Баффи", а затем продолжила эту роль в сериале "Энджел". Сначала ее героиня была типичной популярной девушкой, которая больше заботилась о внешности и статусе, чем о проблемах мира.

Но постепенно Корделия изменилась и стала настоящей героиней. Именно это развитие персонажа и помогло Карпентер остаться одной из самых любимых актрис сериала.

Харизма Карпентер на отдыхе / Фото из инстаграма звезды



Теперь она еще и сама поддерживает ностальгию: актриса ведет подкаст The B***h Is Back, где пересматривает "Баффи" и "Энджелу" и делится своими мыслями о сериалах.

Карпентер продолжает сниматься и регулярно встречается с фанатами на тематических фестивалях и Comic Con. А уже в феврале 2027 года ее ждет театральный дебют в постановке "Виндзорские шутницы".

Актриса ранее рассказывала о токсичной атмосфере на съемках "Баффи" и "Энджелы" и сложных отношениях с создателем сериалов Джоссом Видоном. По словам Карпентер, он, в частности, делал оскорбительные замечания по поводу ее внешности, когда она была беременна. Видон отрицал обвинения в бодишейминге.

А еще мы показывали, что сегодня выглядит звезда культового сериала "Твин Пикс" – годы прошли, а фанаты до сих пор узнают любимых героев с первого взгляда.

