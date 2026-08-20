В своєму Instagram акторка показала нові фото з літнього відпочинку, де вона позувала в яскравому помаранчевому бікіні разом зі своїм собакою.



Каризма Карпентер на відпочинку / Фото Інстаграм зірки



Карпентер провела тиждень біля озера: плавала, каталася на сапборді, гуляла, спостерігала за качками та оленями й навіть дивилася серіал "Агентство" з Майклом Фассбендером і Джеффрі Райтом.

Як Корделія перетворилася на улюбленицю "Баффі"

Каризма Карпентер зіграла Корделію Чейз у "Баффі", а потім продовжила роль у серіалі "Енджел". Спочатку її героїня була типовою популярною дівчиною, яка більше переймалася зовнішністю та статусом, ніж проблемами світу.

Але поступово Корделія змінилася і стала справжньою героїнею. Саме цей розвиток персонажа й допоміг Карпентер залишитися однією з найулюбленіших акторок серіалу.

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Каризма Карпентер на відпочинку / Фото Інстаграм зірки



Тепер вона ще й підтримує ностальгію самостійно: акторка веде подкаст The B***h Is Back, де переглядає "Баффі" та "Енджела" й ділиться своїми думками про серіали.

Карпентер продовжує зніматися та регулярно зустрічається з фанатами на тематичних фестивалях і Comic Con. А вже у лютому 2027 року на неї чекає театральний дебют у постановці "Віндзорські насмішниці".

Акторка раніше розповідала про токсичну атмосферу на зйомках "Баффі" та "Енджела" й складні стосунки з творцем серіалів Джоссом Відоном. За словами Карпентер, він, зокрема, робив образливі коментарі щодо її зовнішності, коли вона була вагітною. Відон заперечував звинувачення у бодішеймінгу.

А ще ми показували, як сьогодні виглядає зірка культового серіалу "Твін Пікс" – роки минули, а фанати досі впізнають улюблених героїв із першого погляду.

