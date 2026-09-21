Как сообщает 24 Канал, прошло почти 30 лет, и вампирская магия, к сожалению, в реальной жизни не работает. В августе 2026 года Марстерсу исполнилось 64 года, но он до сих пор регулярно встречается с фанатами на Comic Con и других фестивалях.

Как сейчас выглядит Джеймс Марстерс

От фирменного образа Спайка осталось немного. Вместо обесцвеченных до платинового цвета волос актер теперь носит естественную седину, а в целом выглядит гораздо спокойнее, чем вампир, который когда-то терроризировал Саннидейл.

В мае 2026 года Марстерс появился на фестивале For the Love of Fantasy в Праге, а в течение года посетил десятки фан-конвентов в США и Европе. То есть от "Баффи" он точно не убегает – наоборот, до сих пор охотно рассказывает о Спайке с фанатами.

Платиновые волосы едва не стоили ему головы

Кстати, знаменитый цвет волос Спайка был вовсе не подарком. Марстерс рассказывал, что на съемках волосы приходилось обесцвечивать примерно каждые восемь дней, ведь вампир, по логике сериала, не стареет – следовательно, темных корней у него быть не могло.

При этом средство для осветления рекомендовали использовать примерно раз в шесть недель. Кожа головы актера такого энтузиазма явно не разделяла.

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Спайк до сих пор не отпускает его

После "Баффи" Марстерс снимался в "Тайнах Смолвиля", "Торчвуде", "Беглецах" и других проектах, а также продолжил заниматься музыкой. В 2026 году он по-прежнему выступает со своей группой Ghost of the Robot и участвует в фан-конвенциях.

Правда, есть одна маленькая деталь: Марстерс на самом деле американец, а знаменитый британский акцент был частью роли. Помогал ему оттачивать произношение Энтони Хед, который играл Джайлза.

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