Як повідомляє 24 Канал, минуло майже 30 років, і вампірська магія, на жаль, у реальному житті не працює. У серпні 2026 року Марстерсу виповнилося 64 роки, але він досі регулярно зустрічається з фанатами на Comic Con та інших фестивалях.

Як зараз виглядає Джеймс Марстерс

Від фірмового образу Спайка залишилося небагато. Замість вибіленого платинового волосся актор тепер носить природну сивину, а загалом виглядає значно спокійніше за вампіра, який колись тероризував Саннідейл.

У травні 2026 року Марстерс з’явився на фестивалі For the Love of Fantasy у Празі, а протягом року відвідав десятки фанатських конвентів у США та Європі. Тобто від "Баффі" він точно не тікає – навпаки, досі охоче говорить про Спайка з фанатами.

Платинове волосся мало не коштувало йому шкіри голови

До речі, знаменитий колір Спайка був зовсім не подарунком. Марстерс розповідав, що на зйомках волосся доводилося вибілювати приблизно кожні вісім днів, адже вампір, за логікою серіалу, не старіє – отже, темних коренів у нього бути не могло.

На засобі для освітлення при цьому рекомендували використовувати його приблизно раз на шість тижнів. Шкіра голови актора такого ентузіазму явно не поділяла.

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Спайк досі його не відпускає

Після "Баффі" Марстерс знімався у "Таємницях Смолвіля", "Торчвуді", "Втікачах" та інших проєктах, а також продовжив займатися музикою. У 2026 році він і далі виступає зі своїм гуртом Ghost of the Robot та бере участь у фан-конвенціях.

Щоправда, є одна маленька деталь: Марстерс насправді американець, а знаменитий британський акцент був частиною ролі. Допомагав йому відточувати вимову Ентоні Гед, який грав Джайлза.

Раніше ми вже розповідали про те, як сьогодні виглядає Енджел з "Баффі – винищувачка вампірів".



