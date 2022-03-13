BAFTA-2022: Бенедикт Камбербетч пришел на торжественную церемонию с украинской символикой

Бенедикт Камбербетч еще раз поддержал Украину. Сегодня на торжественной церемонии престижной кинопремии BAFTA-2022 он появился с украинской символикой.

Как сообщает 24 канал, на награждение премии BAFTA-2022, которую еще называют "британским Оскаром", Бенедикт Камбербетч одел элегантный черный костюм, а свой образ дополнил сине-желтым значком. Так актер показывает, что он вместе с Украиной.

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Бенедикт Камбербетч с супругой Софи Гантер на торжественной церемонии BAFTA-2022 / Фото с фейсбука премии



Бенедикт Камбербетч на торжественной церемонии BAFTA-2022 / Фото с инстаграма премии

Известно, что фильм "Власть пса", в котором Камбербетч сыграл главную роль, стал лучшим на премии BAFTA-2022. По сюжету, деспотичный, но харизматичный фермер объявляет войну новой жене брата и ее сыну-подростку и издевается над ними, пока наружу не выходит одна давняя тайна.

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