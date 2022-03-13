Як повідомляє 24 канал, на нагородження премії BAFTA-2022, яку ще називають "британським Оскаром", Бенедикт Камбербетч одягнув елегантний чорний костюм, а свій образ доповнив синьо-жовтим значком. Так актор показує, що він разом з Україною.

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Бенедикт Камбербетч з дружиною Софі Гантер на урочистій церемонії BAFTA-2022 / Фото з фейсбуку премії



Бенедикт Камбербетч на урочистій церемонії BAFTA-2022 / Фото з інстаграму премії

Відомо, що фільм "У руках пса", у якому Камбербетч зіграв головну роль, став найкращим на премії BAFTA-2022. За сюжетом, деспотичний, проте харизматичний фермер оголошує війну новій дружині брата та її сину-підлітку й знущається з них, доки назовні не виходить одна давня таємниця.

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