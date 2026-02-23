Укр Рус
Объявлены победители кинопремии BAFTA-2026: какие фильмы получили награду
23 февраля, 11:11
3

Объявлены победители кинопремии BAFTA-2026: какие фильмы получили награду

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Лучшим фильмом на BAFTA-2026 стала лента "Одна битва за другой", а лучшим британским фильмом – "Гамнет".
  • Лучшим анимационным фильмом признан "Зоотрополис-2", а лучшее документальное кино – "Мистер Никто против Путина".

22 февраля 2026 года в Лондоне состоялась церемония награждения победителей BAFTA. Это уже 79-е событие Британской академии телевидения и киноискусства.

На этот раз в одной из номинаций был украинский фильм "2000 метров до Андреевки", однако ленте не удалось одержать победу. В этой номинации отметили российский пропагандистский фильм "Мистер Никто против Путина", подробности читайте по ссылке. А весь список победителей BAFTA-2026 опубликовало издание Deadline.

Какие фильмы одержали победу на BAFTA-2026?

Среди победителей можно заметить ленту "Одна битва за другой". Она получила награду в номинации "Лучший фильм". Лучшим британским фильмом стала лента "Гамнет" с Джесси Бакли и Полом Мескалом. Лучшим анимационным фильмом стал самый кассовый мультфильм 2025 года "Зоотрополис-2". В списке победителей BAFTA 2026 также такие ленты:

  • Лучший фильм на иностранном языке – "Сентиментальная ценность",
  • Лучшее документальное кино – "Мистер Никто против Путина",
  • Лучший режиссер или режиссерка – Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой",
  • Лучший оригинальный сценарий – "Грешники", Райан Кугле,
  • Лучший адаптированный сценарий – "Одна битва за другой",
  • Лучшая женская роль – Джесси Бакли, "Гамнет",
  • Лучшая мужская роль – Роберт Арамайо, "Я клянусь",
  • Лучшая актриса второго плана – Вунми Мосаку, "Грешники",
  • Британский короткометражный фильм – "Это эндометриоз",
  • Выдающийся британский вклад в кинематограф – Клэр Биннс,
  • Британский короткометражный анимационный фильм – "Два чернокожих парня в раю",
  • Лучший актер второго плана – Шон Пенн, "Одна битва за другой",
  • Лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Огонь и пепел",
  • Оригинальная музыка – "Грешники",
  • Лучшее детское и семейное кино – "Бунг",
  • Лучший кастинг – "Я клянусь", Лорен Эванс,
  • Лучшие грим и причёски – "Франкештейн",
  • Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера – "Тень моего отца",
  • Лучший дизайн костюмов – "Франкештейн",
  • Лучшая операторская работа – "Одна битва за другой",
  • Лучший монтаж – "Одна битва за другой".

Подробности события также можно узнать в изданиях Associated Press и Variety.

Что стоит знать о премии BAFTA?

  • BAFTA – это одна из самых престижных кинопремий мира.
  • Многие называют ее британским аналогом Оскара.
  • Ежегодно Британская академия телевидения и киноискусства вручает награды за достижения в кино, телевидении и игровой индустрии.
  • Она была основана в 1947 году в Лондоне.
  • Основными номинациями являются "Лучший фильм", "Лучший британский фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший документальный фильм", "Лучший анимационный фильм", а также технические категории и многие другие.