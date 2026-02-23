Объявлены победители кинопремии BAFTA-2026: какие фильмы получили награду

22 февраля 2026 года в Лондоне состоялась церемония награждения победителей BAFTA. Это уже 79-е событие Британской академии телевидения и киноискусства.

На этот раз в одной из номинаций был украинский фильм "2000 метров до Андреевки", однако ленте не удалось одержать победу. В этой номинации отметили российский пропагандистский фильм "Мистер Никто против Путина", подробности читайте по ссылке. А весь список победителей BAFTA-2026 опубликовало издание Deadline.

Какие фильмы одержали победу на BAFTA-2026?

Среди победителей можно заметить ленту "Одна битва за другой". Она получила награду в номинации "Лучший фильм". Лучшим британским фильмом стала лента "Гамнет" с Джесси Бакли и Полом Мескалом. Лучшим анимационным фильмом стал самый кассовый мультфильм 2025 года "Зоотрополис-2". В списке победителей BAFTA 2026 также такие ленты:

Лучший фильм на иностранном языке – "Сентиментальная ценность",

– "Мистер Никто против Путина", Лучший режиссер или режиссерка – Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой",

– "Грешники", Райан Кугле, Лучший адаптированный сценарий – "Одна битва за другой",

– Джесси Бакли, "Гамнет", Лучшая мужская роль – Роберт Арамайо, "Я клянусь",

– Вунми Мосаку, "Грешники", Британский короткометражный фильм – "Это эндометриоз",

– Клэр Биннс, Британский короткометражный анимационный фильм – "Два чернокожих парня в раю",

– Шон Пенн, "Одна битва за другой", Лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Огонь и пепел",

– "Грешники", Лучшее детское и семейное кино – "Бунг",

– "Я клянусь", Лорен Эванс, Лучшие грим и причёски – "Франкештейн",

– "Тень моего отца", Лучший дизайн костюмов – "Франкештейн",

– "Одна битва за другой", Лучший монтаж – "Одна битва за другой".

Подробности события также можно узнать в изданиях Associated Press и Variety.

Что стоит знать о премии BAFTA?