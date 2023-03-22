Сериалы "Англичанка", "Медленные кони", "Заговор сестер Гарви" и "Корона" получили по пять номинаций. Ознакомьтесь с главными номинантами ниже.
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Номинанты на премию BAFTA Television 2023
Лучший драматический сериал
- "Заговор сестер Гарви";
- "Ночные звонки";
- "Потерянный";
- "Шервуд".
Лучший минисериал
- "Будет больно";
- "Вор, его жена и каноэ";
- "Инфлюэнсеры";
- "Шпион среди друзей".
Лучший комедийный сериал
- "Большие мальчики";
- "Девушки из Дерри";
- "Призраки";
- "Я в своем уме?".
Лучшая актриса
- Сара Ланкашир – "Джулия";
- Вики МакКлюр – "Без греха";
- Билли Пайпер – "Я ненавижу Сьюзи";
- Максин Пик – "Энн";
- Имельда Стонтон – "Корона";
- Кейт Винслет – "Я существую: Рут".
Лучший актер
- Киллиан Мерфи – "Острые козырьки";
- Гэри Олдман – "Медленные кони";
- Чеснок Спенсер – "Англичанка";
- Бен Вишоу – "Будет больно";
- Мартин Фриман – "Ночные вызовы";
- Терон Эджертон – "Черная птица".
Лучшая актриса второго плана
- Энн-Мэри Дафф – "Заговор сестер Гарви";
- Жасмин Джобсон – "Главник";
- Лесли Мэнвилл – "Шервуд";
- Саффрон Хокинг – "Главник";
- Фиона Шоу – "Андор";
- Аделайо Адедайо – "Ночные вызовы".
Лучший актер второго плана
- Адиль Ахтар – "Шервуд";
- Сэмюэль Боттомли – "Потерянный";
- Салим Дау – "Корона";
- Джек Лоуден – "Медленные кони";
- Джош Финнан – "Ночные вызовы";
- Уилл Шарп – "Белый лотос".
Лучший женский комедийный перформанс
- Тадж Атвал – "Восставший из ада";
- Люси Бомонт – "Знакомство с Ричардсонами";
- Натасия Деметриу – "Элли и Наташа";
- Дейзи Мэй Купер – "Я в своем уме?";
- Шивон МакСуини – "Девушки из Дерри";
- Дайана Морган - "Конк на Земле".
Лучший мужской комедийный перформанс
- Мэтт Берри – "Чем мы заняты в тени";
- Джозеф Гилган – "Голяк";
- Стивен Мерчант – "Нарушители";
- Джон Пойнтинг – "Большие мальчики";
- Ленни Раш – "Я в своем уме?";
- Дэниел Рэдклифф – "Странный: История Эла Янковича".
Лучший телевизионный фильм
- "Дом";
- "Жизнь и смерть на складе";
- "Я существую: Руфь".
Лучший международный проект
- "Белый Лотос";
- "Патинко";
- "Медведь";
- "Чудовище: История Джеффри Дамера";
- "Oussekine".