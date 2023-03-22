Сериалы "Англичанка", "Медленные кони", "Заговор сестер Гарви" и "Корона" получили по пять номинаций. Ознакомьтесь с главными номинантами ниже.

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Номинанты на премию BAFTA Television 2023

Лучший драматический сериал

"Заговор сестер Гарви";

"Ночные звонки";

"Потерянный";

"Шервуд".

Лучший минисериал

"Будет больно";

"Вор, его жена и каноэ";

"Инфлюэнсеры";

"Шпион среди друзей".

Лучший комедийный сериал

"Большие мальчики";

"Девушки из Дерри";

"Призраки";

"Я в своем уме?".

Лучшая актриса

Сара Ланкашир – "Джулия";

Вики МакКлюр – "Без греха";

Билли Пайпер – "Я ненавижу Сьюзи";

Максин Пик – "Энн";

Имельда Стонтон – "Корона";

Кейт Винслет – "Я существую: Рут".

Лучший актер

Киллиан Мерфи – "Острые козырьки";

Гэри Олдман – "Медленные кони";

Чеснок Спенсер – "Англичанка";

Бен Вишоу – "Будет больно";

Мартин Фриман – "Ночные вызовы";

Терон Эджертон – "Черная птица".

Лучшая актриса второго плана

Энн-Мэри Дафф – "Заговор сестер Гарви";

Жасмин Джобсон – "Главник";

Лесли Мэнвилл – "Шервуд";

Саффрон Хокинг – "Главник";

Фиона Шоу – "Андор";

Аделайо Адедайо – "Ночные вызовы".

Лучший актер второго плана

Адиль Ахтар – "Шервуд";

Сэмюэль Боттомли – "Потерянный";

Салим Дау – "Корона";

Джек Лоуден – "Медленные кони";

Джош Финнан – "Ночные вызовы";

Уилл Шарп – "Белый лотос".

Лучший женский комедийный перформанс

Тадж Атвал – "Восставший из ада";

Люси Бомонт – "Знакомство с Ричардсонами";

Натасия Деметриу – "Элли и Наташа";

Дейзи Мэй Купер – "Я в своем уме?";

Шивон МакСуини – "Девушки из Дерри";

Дайана Морган - "Конк на Земле".

Лучший мужской комедийный перформанс

Мэтт Берри – "Чем мы заняты в тени";

Джозеф Гилган – "Голяк";

Стивен Мерчант – "Нарушители";

Джон Пойнтинг – "Большие мальчики";

Ленни Раш – "Я в своем уме?";

Дэниел Рэдклифф – "Странный: История Эла Янковича".

Лучший телевизионный фильм

"Дом";

"Жизнь и смерть на складе";

"Я существую: Руфь".

Лучший международный проект