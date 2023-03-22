Серіали "Англійка", "Повільні коні", "Змова сестер Гарві" та "Корона" отримали по п'ять номінацій. Ознайомтеся з головними номінантами нижче.

Дивіться також Найкращі 7 бойовиків, від яких адреналін зашкалюватиме: цікава добірка

Номінанти на премію BAFTA Television 2023

Найкращий драматичний серіал

  • "Змова сестер Гарві";
  • "Нічні дзвінки";
  • "Втрачений";
  • "Шервуд".

Найкращий мінісеріал

  • "Буде боляче";
  • "Злодій, його дружина та каное";
  • "Інфлюенсери";
  • "Шпигун серед друзів".

Найкращий комедійний серіал

  • "Великі хлопчики";
  • "Дівчата з Деррі";
  • "Привиди";
  • "Я у своєму розумі?".

Найкраща актриса

  • Сара Ланкашир – "Джулія";
  • Вікі МакКлюр – "Без гріха";
  • Біллі Пайпер – "Я ненавиджу Сьюзі";
  • Максін Пік – "Енн";
  • Імельда Стонтон – "Корона";
  • Кейт Вінслет – "Я існую: Рут".

Найкращий актор

  • Кілліан Мерфі – "Гострі козирки";
  • Гері Олдман – "Повільні коні";
  • Часник Спенсер – "Англійка";
  • Бен Вішоу – "Буде боляче";
  • Мартін Фріман – "Нічні виклики";
  • Терон Еджертон – "Чорний птах".

Найкраща актриса другого плану

  • Енн-Мері Дафф – "Змова сестер Гарві";
  • Жасмін Джобсон – "Головник";
  • Леслі Менвілл – "Шервуд";
  • Саффрон Хокінг – "Головник";
  • Фіона Шоу – "Андор";
  • Аделайо Адедайо – "Нічні виклики".

Найкращий актор другого плану

  • Аділь Ахтар – "Шервуд";
  • Семюель Боттомлі – "Втрачений";
  • Салім Дау – "Корона";
  • Джек Лоуден – "Повільні коні";
  • Джош Фінан – "Нічні виклики";
  • Вілл Шарп – "Білий лотос".

Найкращий жіночий комедійний перформанс

  • Тадж Атвал – "Повсталий з пекла";
  • Люсі Бомонт – "Знайомство з Річардсонами";
  • Натасія Деметріу – "Еллі та Наташа";
  • Дейзі Мей Купер – "Я у своєму розумі?";
  • Шивон МакСуїні – "Дівчата з Деррі";
  • Дайана Морган – "Канк на Землі".

Найкращий чоловічий комедійний перформанс

  • Метт Беррі – "Чим ми зайняті в тіні";
  • Джозеф Гілган – "Голяк";
  • Стівен Мерчант – "Порушники";
  • Джон Пойнтінг – "Великі хлопчики";
  • Ленні Раш – "Я у своєму розумі?";
  • Деніел Редкліфф – "Дивний: Історія Ела Янковича".

Найкращий телевізійний фільм

  • "Будинок";
  • "Життя та смерть на складі";
  • "Я існую: Рут".

Найкращий міжнародний проєкт

  • "Білий Лотос";
  • "Патінко";
  • "Ведмідь";
  • "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера";
  • "Oussekine".