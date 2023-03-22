Серіали "Англійка", "Повільні коні", "Змова сестер Гарві" та "Корона" отримали по п'ять номінацій. Ознайомтеся з головними номінантами нижче.
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Номінанти на премію BAFTA Television 2023
Найкращий драматичний серіал
- "Змова сестер Гарві";
- "Нічні дзвінки";
- "Втрачений";
- "Шервуд".
Найкращий мінісеріал
- "Буде боляче";
- "Злодій, його дружина та каное";
- "Інфлюенсери";
- "Шпигун серед друзів".
Найкращий комедійний серіал
- "Великі хлопчики";
- "Дівчата з Деррі";
- "Привиди";
- "Я у своєму розумі?".
Найкраща актриса
- Сара Ланкашир – "Джулія";
- Вікі МакКлюр – "Без гріха";
- Біллі Пайпер – "Я ненавиджу Сьюзі";
- Максін Пік – "Енн";
- Імельда Стонтон – "Корона";
- Кейт Вінслет – "Я існую: Рут".
Найкращий актор
- Кілліан Мерфі – "Гострі козирки";
- Гері Олдман – "Повільні коні";
- Часник Спенсер – "Англійка";
- Бен Вішоу – "Буде боляче";
- Мартін Фріман – "Нічні виклики";
- Терон Еджертон – "Чорний птах".
Найкраща актриса другого плану
- Енн-Мері Дафф – "Змова сестер Гарві";
- Жасмін Джобсон – "Головник";
- Леслі Менвілл – "Шервуд";
- Саффрон Хокінг – "Головник";
- Фіона Шоу – "Андор";
- Аделайо Адедайо – "Нічні виклики".
Найкращий актор другого плану
- Аділь Ахтар – "Шервуд";
- Семюель Боттомлі – "Втрачений";
- Салім Дау – "Корона";
- Джек Лоуден – "Повільні коні";
- Джош Фінан – "Нічні виклики";
- Вілл Шарп – "Білий лотос".
Найкращий жіночий комедійний перформанс
- Тадж Атвал – "Повсталий з пекла";
- Люсі Бомонт – "Знайомство з Річардсонами";
- Натасія Деметріу – "Еллі та Наташа";
- Дейзі Мей Купер – "Я у своєму розумі?";
- Шивон МакСуїні – "Дівчата з Деррі";
- Дайана Морган – "Канк на Землі".
Найкращий чоловічий комедійний перформанс
- Метт Беррі – "Чим ми зайняті в тіні";
- Джозеф Гілган – "Голяк";
- Стівен Мерчант – "Порушники";
- Джон Пойнтінг – "Великі хлопчики";
- Ленні Раш – "Я у своєму розумі?";
- Деніел Редкліфф – "Дивний: Історія Ела Янковича".
Найкращий телевізійний фільм
- "Будинок";
- "Життя та смерть на складі";
- "Я існую: Рут".
Найкращий міжнародний проєкт
- "Білий Лотос";
- "Патінко";
- "Ведмідь";
- "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера";
- "Oussekine".