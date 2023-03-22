"Острые картузы", "Белый лотос", "Корона": BAFTA объявила номинантов на премию 14 мая

22 марта 2023, 15:44
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BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов. Наибольшее количество номинаций получили сериалы "Будет больно" и "Ночные вызовы". Торжественная церемония награждения состоится 14 мая.

Сериалы "Англичанка", "Медленные кони", "Заговор сестер Гарви" и "Корона" получили по пять номинаций. Ознакомьтесь с главными номинантами ниже.

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Номинанты на премию BAFTA Television 2023

Лучший драматический сериал

  • "Заговор сестер Гарви";
  • "Ночные звонки";
  • "Потерянный";
  • "Шервуд".

Лучший минисериал

  • "Будет больно";
  • "Вор, его жена и каноэ";
  • "Инфлюэнсеры";
  • "Шпион среди друзей".

Лучший комедийный сериал

  • "Большие мальчики";
  • "Девушки из Дерри";
  • "Призраки";
  • "Я в своем уме?".

Лучшая актриса

  • Сара Ланкашир – "Джулия";
  • Вики МакКлюр – "Без греха";
  • Билли Пайпер – "Я ненавижу Сьюзи";
  • Максин Пик – "Энн";
  • Имельда Стонтон – "Корона";
  • Кейт Винслет – "Я существую: Рут".

Лучший актер

  • Киллиан Мерфи – "Острые козырьки";
  • Гэри Олдман – "Медленные кони";
  • Чеснок Спенсер – "Англичанка";
  • Бен Вишоу – "Будет больно";
  • Мартин Фриман – "Ночные вызовы";
  • Терон Эджертон – "Черная птица".

Лучшая актриса второго плана

  • Энн-Мэри Дафф – "Заговор сестер Гарви";
  • Жасмин Джобсон – "Главник";
  • Лесли Мэнвилл – "Шервуд";
  • Саффрон Хокинг – "Главник";
  • Фиона Шоу – "Андор";
  • Аделайо Адедайо – "Ночные вызовы".

Лучший актер второго плана

  • Адиль Ахтар – "Шервуд";
  • Сэмюэль Боттомли – "Потерянный";
  • Салим Дау – "Корона";
  • Джек Лоуден – "Медленные кони";
  • Джош Финнан – "Ночные вызовы";
  • Уилл Шарп – "Белый лотос".

Лучший женский комедийный перформанс

  • Тадж Атвал – "Восставший из ада";
  • Люси Бомонт – "Знакомство с Ричардсонами";
  • Натасия Деметриу – "Элли и Наташа";
  • Дейзи Мэй Купер – "Я в своем уме?";
  • Шивон МакСуини – "Девушки из Дерри";
  • Дайана Морган - "Конк на Земле".

Лучший мужской комедийный перформанс

  • Мэтт Берри – "Чем мы заняты в тени";
  • Джозеф Гилган – "Голяк";
  • Стивен Мерчант – "Нарушители";
  • Джон Пойнтинг – "Большие мальчики";
  • Ленни Раш – "Я в своем уме?";
  • Дэниел Рэдклифф – "Странный: История Эла Янковича".

Лучший телевизионный фильм

  • "Дом";
  • "Жизнь и смерть на складе";
  • "Я существую: Руфь".

Лучший международный проект

  • "Белый Лотос";
  • "Патинко";
  • "Медведь";
  • "Чудовище: История Джеффри Дамера";
  • "Oussekine".
Автор: Наталія Гулій