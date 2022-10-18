Девушка подчеркнула, что это огромная боль для каждой семьи, и ни одна женщина не готова отпускать мужа. В интервью 24 канала Анастасия поделилась, что многие друзья, которые сейчас воюют, благодарят ее и Григория за то, что помогают в тылу.

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Конечно, нет. А какая женщина готова? Это огромная боль для каждой семьи. Пока мы делаем, что в наших силах. Даже те друзья, которые сейчас на войне, говорят: "Спасибо, что помогаете и не оставляете нас". Мы не имеем права оставить,

– сказала Анастасия.

Цимбалару вспомнила и о хейте, который сейчас есть в сторону не воюющих мужчин. Безусловно, мужчины должны защищать нас, но кто будет их обеспечивать? Столько запросов у всех чего-то не хватает: одежды, еды, медикаментов, автомобилей, амуниции и т.д. На каком-то ресурсе актриса прочитала, что на одного военного нужно 17 или 20 гражданских, которые будут его обеспечивать. 60% украинцев остались без работы. Кто будет обеспечивать этих военных? Кто должен воевать, а кто должен делать все, что в его силах, чтобы поддерживать наших ребят.



Анастасия Цимбалару / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Я могу собрать актеров, организовать событие, собрать деньги. Гриша находит бронежилеты, каски, заказывает автомобили, договаривается с европейцами, китайцами. Пока каждый находится на своем месте и делает то, что в его силах. Главное не сидеть и не ждать победы, а делать что-нибудь для этого. Тогда и не будет нужды отправлять всех на войну,

– подчеркнула Цимбалару.

Готов ли Григорий воевать

Григорий Бакланов признался, что у него нет подготовки по военному делу, но он готов воевать, точно не будет прятаться: "Мы дома и будем всегда бороться за своих".

Кто из известных мужчин сменил творчество на оружие и с первого дня полномасштабной войны защищает Украину – узнайте здесь.