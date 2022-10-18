Актриса Цимбалару призналась, готова ли отпустить мужа на войну

Война в Украине продолжается, и каждый мужчина должен быть готов взять в руки оружие. Среди тех, кто защищает нашу страну, много известных людей. Однако актриса Анастасия Цимбалару призналась, что не готова отпускать возлюбленного на войну.

Девушка подчеркнула, что это огромная боль для каждой семьи, и ни одна женщина не готова отпускать мужа. В интервью 24 канала Анастасия поделилась, что многие друзья, которые сейчас воюют, благодарят ее и Григория за то, что помогают в тылу.

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Конечно, нет. А какая женщина готова? Это огромная боль для каждой семьи. Пока мы делаем, что в наших силах. Даже те друзья, которые сейчас на войне, говорят: "Спасибо, что помогаете и не оставляете нас". Мы не имеем права оставить,

– сказала Анастасия.

Цимбалару вспомнила и о хейте, который сейчас есть в сторону не воюющих мужчин. Безусловно, мужчины должны защищать нас, но кто будет их обеспечивать? Столько запросов у всех чего-то не хватает: одежды, еды, медикаментов, автомобилей, амуниции и т.д. На каком-то ресурсе актриса прочитала, что на одного военного нужно 17 или 20 гражданских, которые будут его обеспечивать. 60% украинцев остались без работы. Кто будет обеспечивать этих военных? Кто должен воевать, а кто должен делать все, что в его силах, чтобы поддерживать наших ребят.



Анастасия Цимбалару / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Я могу собрать актеров, организовать событие, собрать деньги. Гриша находит бронежилеты, каски, заказывает автомобили, договаривается с европейцами, китайцами. Пока каждый находится на своем месте и делает то, что в его силах. Главное не сидеть и не ждать победы, а делать что-нибудь для этого. Тогда и не будет нужды отправлять всех на войну,

– подчеркнула Цимбалару.

Готов ли Григорий воевать

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Григорий Бакланов признался, что у него нет подготовки по военному делу, но он готов воевать, точно не будет прятаться: "Мы дома и будем всегда бороться за своих".