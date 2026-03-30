Неужели фильм "Балерина" опозорил вселенную "Джона Уика": что стоит знать о долгожданном боевике

"Балерина" американский фильм режиссера Лена Вайсмана по сценарию Шея Геттена. Это остросюжетный боевик и триллер, премьера которого состоялась в июне 2025 года.

Лента стала действительно долгожданным спин-оффом вселенной Джона Уика. В материале 24 Канала рассказываем, удалось ли фильму оправдать ожидания поклонников, о чем его сюжет и в чем заключаются сильные и слабые стороны ленты.

Смотрите также Романтический сериал, который обожают украинцы, продлили на 2 сезон

Что стоит знать о фильме "Балерина"?

Фильм "Балерина" является пятым во франшизе о Джоне Уике. Это спин-офф, события которого разворачиваются между третьей и четвертой частями.

В центре сюжета – балерина и киллер по имени Ева Макарро.

Главную роль в фильме сыграла Ана де Армас. Кроме того в ленте в очередной раз сыграли такие актеры: Анжелика Хьюстон, Киану Ривз, Иан Макшейн и Лэнс Реддик и другие.

Стоит ли тратить время на просмотр "Балерины"?

Фильм "Балерина" скорее частично оправдал ожидания, чем полностью. Это тот случай, когда лента держится на визуале, экшене и харизме актеров, но заметно проседает в сюжете и глубине. На сайте IMDb фильм получил 6.8 балла.

В сети уже можно прочитать немало рецензий и посмотреть обзоры, чтобы составить собственное мнение о ленте. В частности, развернутый обзор фильма "Балерина" опубликовали на YouTube-канале "Кинопил", где откровенно рассказывают, какие ленты стоит посмотреть, а какие – лучше обойти.

Среди главных преимуществ фильма, беспрекословно, Ана де Армас, которая выглядит эффектно и органично в боевых сценах. Экшн в фильме действительно на уровне: динамичный, иногда изобретательный, а визуально лента выглядит "сочно" и стильно. В отрыве от логики это кино может хорошо зайти как развлекательный боевик, особенно, если смотреть его "на эмоциях".

В чем слабые стороны фильма?

Самая большая проблема – сценарий, который выглядит сырым и местами абсурдным: неестественные сюжетные повороты, упрощенные мотивации персонажей и натянутая драматическая линия Евы. Также фильм проигрывает оригинальной франшизе по уровню постановки боевых сцен – им не хватает той культовой изобретательности, которая сделала "Джона Уика" уникальным.

Отдельно чувствуется, что лента слишком полагается на уже известный бренд, но не привносит достаточно нового. Как часть вселенной "Джона Уика" – это скорее шаг назад, чем развитие.

В итоге, "Балерина" – это средний боевик: зрелищный, но поверхностный. Его стоит смотреть ради экшена и атмосферы, но вряд ли он оставит такое же сильное впечатление, как основные фильмы франшизы.