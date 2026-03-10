Они присоединились к актерскому составу театра специально для спектакля, который ставили по мотивам произведения Ивана Франко – "Украденное счастье". 24 Канал побывал на допремьерном показе, поэтому далее расскажет подробнее о новой постановке.

Тоже интересно Я очень рано потеряла маму и бабушку, – Анджелина Джоли о личной роли в фильме "Кутюр"

Для Национального театра имени Марии Заньковецкой "Украденное счастье" – особое произведение с более чем столетней историей: каждое поколение актеров ставит свою версию. Для работы над новым сценическим переосмыслением "Украденного счастья" пригласили одного из самых известных режиссеров современности – Ивана Урывского. А автором драматургического осмысления классического текста стала Людмила Тимошенко.

Чем уникальна "Баллада об украденном счастье"?

В этом спектакле Урывский в сотрудничестве с Тимошенко полностью обновили канву пьесы, однако было очень важно сохранить основной месседж уникального текста. Для этого они неоднократно встречались с франковедом Богданом Тихолозом, где в личных разговорах узнавали больше о настроении Франко в этом тексте, малоизвестные нюансы его работы.



Репетиция "Баллады об украденном счастье" / Фото пресс-службы театра

По замыслу создателей спектакля, настоящее переплетается с прошлым, что и заинтересовывает зрителей. Главный герой – Михаил идет на войну, где якобы погибает. Его возлюбленная Анна, смирившись с тем, что муж погиб, выходит замуж за другого. В этом браке ее безгранично любят, однако сердце Анны все равно принадлежит Михаилу. И вот, оказывается, что он жив, был в плену. После такой желанной и желанной встречи любовь Анны вспыхивает с новой силой и она не способна это остановить. Так Людмила Тимошенко осмыслила вопрос об украденном счастье сегодня.

"Когда я бралась за "Украденное счастье", мне казалось, что очень хорошо знаю эту историю. Любовный треугольник, хтоническая страсть а-ля "Буремный перевал", лишний добрый человек, вина которого лишь в том, что он – жертва обстоятельств, социальное неравенство и несправедливость, как источник всех возможных бед, человеческая зависть и черноротство. Но чем дольше я всматривалась в текст Франко, тем больше понимала, что это не обычная бытовая драма, – рассказала Людмила.

Это точно выписанная трагедия о людях, которым не оставили выбора обстоятельства, что от них не зависят. Потому что если ты крадешь чужое счастье, то выход из этой трагедии возможен только двумя способами: ты или погибаешь, или остаешься мертвым при жизни. И первым повезло больше,

– подытожила драматург.



Репетиция "Баллады о украденном счастье" / Фото пресс-службы театра

Для режиссера Ивана Урывского этот спектакль стал первым в сотрудничестве с театром Заньковецкой. Но сама пьеса не является новой для него. 10 лет назад он уже работал с произведением в театре "Золотые ворота", однако мысленно не раз возвращался к этому тексту Франко. И теперь возникла идея переписать текст легендарного автора, исследовав три главные персоналии.

Самой загадочной является Анна. В начале спектакля видим в ней ангела, а впоследствии – кардинально другая личность, в которой нет и капли сострадания. И каждый зритель по-разному может трактовать ее поведение. Муж Анны – Николай – безгранично любит жену, боится потерять, готов простить даже измену. Михаил – парень, который не со слов знает, что такое война на плен.

Также в современном переосмыслении "Украденного счастья" есть "расширенные" другие персонажи Франко: семья Бабичей, роль Вийта (в спектакле – Антон). Есть и другие персонажи, которые помогают посмотреть на историю под другим углом.

Интересно то, что в процессе работы над постановкой и на репетициях постоянно что-то корректировали, добавляли какие-то нюансы, поэтому финальную версию Людмила Тимошенко впервые увидела на допремьерном показе.



Репетиция "Баллады о украденном счастье" / Фото пресс-службы театра

Не менее интересны сценография и музыкальное оформление постановки. Главный художник театра Александр Билозуб и певица Ульяна Горбачевская также работали над спектаклем и создали современные и неординарные декорации и музыкальные лейтмотивы.

Следующие показы спектакля "Баллада об украденном счастье" состоятся 29 марта, 24-25 апреля. А в фойе театра представлена выставка, посвященная постановкам пьесы "Украденное счастье", которые были на сцене театра Марии Заньковецкой.