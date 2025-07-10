Пытался достать телефон: звезда фильма "Астерикс и Обеликс" погиб в результате несчастного случая
- Актер Бан Гей Мин умер в результате несчастного случая, выпав с балкона.
- Его смерть подтверждена продюсером Филиппом Дельмасом, полиция классифицирует инцидент как несчастный случай, найдя его телефон в трубе.
- Актеру было 44 года, он был известен по ролям в фильмах "Астерикс и Обеликс" и "Шеф".
10 июля 2025 года стало известно о несчастном случае, который привел к смерти известного актера Бан Гэя Мина. Он участвовал в фильмах "Астерикс и Обеликс" и "Шеф".
О трагическом инциденте сообщил продюсер актера. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Филиппа Дельмаса.
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Бан Гей Мин погиб в результате несчастного случая: что произошло
Утром в 17-м округе Парижа было обнаружено бездыханное тело актера Бан Гей Мина. Печальную весть подтвердил его продюсер Филипп Дельмас.
С невыразимой болью вынуждены сообщить о трагической смерти нашего друга и талантливого артиста Бана Гей Мина,
– говорится в официальном заявлении Дельмаса.
Актеру было 44 года. По предварительным данным следствия, он выпал с балкона собственной квартиры, пытаясь достать мобильный телефон, случайно упавший в водосточную трубу. Во время попытки он поскользнулся и сорвался с нескольких этажей.
Правоохранители подтверждают версию несчастного случая – в водосточной трубе действительно нашли его телефон.
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