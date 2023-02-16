Режиссером картины стал Крис Фоггин, снявший комедии "Друзья рыбака", "Влюбленные дети", детективные шоу "Следы", "Вера", короткий метр "Запрос в друзья ждет подтверждения" с Джуди Денч и тому подобное. Об этом 24 Каналу рассказала пресс-служба фильма.

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"Банк Дэйва": сюжет и трейлер

"Банк Дэйва" основывается на реальной истории селф-мейда миллионера Дэйва Фишвика, который задумал открыть "народный банк" в Британии, где снобы-финансисты не выдавали новую банковскую лицензию в течение целых 150 лет! Сломать систему или улучшить ее? Выбрать любовь или карьеру? Чем закончится история – узнаем после просмотра фильма.

Главную роль Дэйва Фишвика сыграл популярный британский актер Рори Киннир, известный по ролям в блокбастерах "Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфол", и сериалах "Черное зеркало", "Пустая корона" и другие.

История Дэйва меня покорила. Мне захотелось разобраться, что именно стояло за его упорством и решительностью. Что было у него на душе, откуда он брал энергию для борьбы? И знал ли он, что его борьба приведет к успеху? Это то, что мне было близко, когда я впервые услышал историю своего героя,

– сказал Киннир.

Сообщают, что Рори Киннир серьезно готовился к роли Фишвика. "Он не только прочитал ставшая бестселлером автобиографическую книгу Дэйва, но и познакомился со своим героем: побывал у него дома, увидел его семью и посетил тот самый банк, что основал Фишвик", – заявили в пресс-службе фильма.

"Банк Дэйва": смотрите трейлер

Актерский состав

Кроме Рори Киннира, в фильме снялись:

Джоэл Фрай ("Круэлла", сериал "Игра престолов"),

("Круэлла", сериал "Игра престолов"), Фиби Дайневор (звезда в "Бриджертонах"),

(звезда в "Бриджертонах"), Гью Бонневилль ("Приключения Паддингтона", "Аббатство Даунтон"), выступивший в роли антагониста Дэйва.

Кстати, в ленте появляется известная рок-группа Def Leppard: по сюжету музыканты помогают герою собрать нужную сумму денег. В реальности это излюбленная группа самого Дэйва Фишвика.