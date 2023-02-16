Режисером картини став Кріс Фоггін, який зняв комедії "Друзі рибалки", "Закохані діти", детективні шоу "Сліди", "Віра", короткий метр "Запит в друзі чекає підтвердження" з Джуді Денч тощо. Про це 24 Каналу розповіла пресслужба фільму.

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"Банк Дейва": сюжет та трейлер

"Банк Дейва" ґрунтується на реальній історії селф-мейд мільйонера Дейва Фішвіка, який задумав відкрити "народний банк" у Британії, де сноби-фінансисти не видавали нову банківську ліцензію протягом цілих 150 років! Зламати систему чи покращити її? Обрати кохання чи кар'єру? Чим закінчиться історія – дізнаємося після перегляду фільму.

Головну роль Дейва Фішвіка зіграв популярний британський актор Рорі Кіннір, відомого за ролями в блокбастерах "Квант милосердя", "007: Координати "Скайфол", та серіалах "Чорне дзеркало", "Порожня корона" та інші.

Історія Дейва мене підкорила. Мені захотілося розібратися, що саме стояло за його завзятістю та рішучістю. Що було в нього на душі, звідки він брав енергію для боротьби? І чи знав він, що його боротьба приведе до успіху? Це те, що мені було близько, коли я вперше почув історію свого героя,

– сказав Кіннір.

Повідомляють, що Рорі Кіннір серйозно готувався до ролі Фішвіка. "Він не тільки прочитав автобіографічну книгу Дейва, що стала бестселером, але й познайомився зі своїм героєм: побував у нього вдома, побачив його родину і завітав в той самий банк, що заснував Фішвік", – заявили у пресслужбі фільму.

"Банк Дейва": дивіться трейлер

Акторський склад

Окрім Рорі Кінніра, у фільмі знялися:

Джоел Фрай ("Круелла", серіал "Гра престолів"),

("Круелла", серіал "Гра престолів"), Фібі Дайневор (зірка в "Бріджертонах"),

(зірка в "Бріджертонах"), Г'ю Бонневілль ("Пригоди Паддінгтона", "Абатство Даунтон"), який виступив в ролі антагоніста Дейва.

До речі, у стрічці з’являється відома рок-група Def Leppard: за сюжетом, музиканти допомагають герою зібрати потрібну суму грошей. В реальності це улюблена група самого Дейва Фішвіка.