Такие высказывания польской актрисы уже разлетелись по российским СМИ, сообщает 24 Канал. Пропагандисты недовольны правдой, которую им еще раз сказали в цивилизованном мире.
Обратите внимание Барбару Брыльскую хотят вырезать из "Иронии судьбы": она назвала россиян "проклятыми людьми"
Что Барбара Брыльская сказала о россиянах
Актриса вспомнила о россиянах, которые живут в нищете из-за прожорливой власти, однако до сих пор не могут понять, что может быть по-другому.
Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Россияне должны понять, что жить в этом г*вне, в котором они живут, нельзя,
– подчеркнула Брыльская.
По мнению звезды "Иронии судьбы" о нормальной жизни в России слышали только жители Москвы и Санкт-Петербурга. В других регионах катастрофическая ситуация, там везде нищета: "Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить".
Именно из-за таких высказываний в России придумали для Брыльской "наказание". Ее лицо в "Иронии судьбы" хотят заменить другой актрисой.
Напомним, польская актриса Барбара Брыльская сыграла Надю в советском фильме "Ирония судьбы". Теперь она поддержала свою коллегу из России, осуждающую войну Лию Ахеджакову. Брыльская посоветовала актрисе уезжать из России, из-за чего на нее набросились. После этого она сказала все, что думает о россиянах и российских властях.
Впервые против Путина Барбара Брыльская выступила еще в 2015 году. Он якобы "разорвал ей сердце". "Он не прав, я это знаю. Слышишь меня, Володя? На колено и по д*пи", – комментировала полька в интервью Кате Осадчей.