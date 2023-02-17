Такі висловлювання польської акторки вже розлетілися по російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Пропагандисти незадоволені правдою, яку їм вкотре сказали у цивілізованому світі.
Зверніть увагу Барбару Брильську хочуть вирізати з "Іронії долі": вона назвала росіян "проклятими людьми"
Що Барбара Брильська сказала про росіян
Акторка згадала про росіян, які живуть у злиднях через ненажерливу владу, однак досі не можуть зрозуміти, що може бути по-іншому.
Прості люди в Росії страждають від людей, які не можуть поділити владу, яка тремтить за свої гроші. Росіяни повинні зрозуміти, що жити в цьому г*вні, в якому вони живуть, не можна,
– наголосила Брильська.
На думку зірки "Іронії долі" про нормальне життя у Росії чули лише жителі Москви та Санкт-Петербурга. В інших регіонах катастрофічна ситуація, там скрізь злидні: "Ми прилітаємо туди, і мені страшно виходити з літака. Там скрізь злидні, там неможливо жити".
Саме через такі висловлювання у Росії вигадали для Брильської "покарання". Її обличчя в "Іронії долі" хочуть замінити на іншу акторку.
Нагадаємо, польська акторка Барбара Брильська зіграла Надю в радянському фільмі "Іронія долі". Тепер вона підтримала свою колегу з Росії Лію Ахеджакову, яка засуджує війну. Брильська порадила акторці виїжджати з Росії, через що на неї накинулися. Після цього вона сказала все, що думає про росіян і російську владу.
Вперше проти Путіна Барбара Брильська виступила ще у 2015 році. Він нібито "розірвав їй серце". "Він не правий, я це знаю. Чуєш мене, Володю? На коліно і по д*пі", – коментувала полька в інтерв'ю Каті Осадчій.