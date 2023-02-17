Такие высказывания польской актрисы уже разлетелись по российским СМИ, сообщает 24 Канал. Пропагандисты недовольны правдой, которую им еще раз сказали в цивилизованном мире.

Обратите внимание Барбару Брыльскую хотят вырезать из "Иронии судьбы": она назвала россиян "проклятыми людьми"

Что Барбара Брыльская сказала о россиянах

Актриса вспомнила о россиянах, которые живут в нищете из-за прожорливой власти, однако до сих пор не могут понять, что может быть по-другому.

Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Россияне должны понять, что жить в этом г*вне, в котором они живут, нельзя,

– подчеркнула Брыльская.

По мнению звезды "Иронии судьбы" о нормальной жизни в России слышали только жители Москвы и Санкт-Петербурга. В других регионах катастрофическая ситуация, там везде нищета: "Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить".

Именно из-за таких высказываний в России придумали для Брыльской "наказание". Ее лицо в "Иронии судьбы" хотят заменить другой актрисой.