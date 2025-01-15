Барбара Брыльска, которую случайно "похоронили", вышла на связь: что сказала актриса

14 января в интернете начала распространяться фейковая информация, что актриса, известная своей ролью в фильме "Ирония судьбы" Барбара Брыльска, умерла. Эта новость быстро распространилась среди пользователей соцсетей

Впоследствии выяснилось, что Брыльскую перепутали с другой артисткой, Барбарой Рыльской. Актриса решила опровергнуть эту информацию. В комментарии для российского телеграм-канала Барбара сообщила, что жива и здорова.

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Барбара Брыльска вышла на связь: что сказала актриса

Российские СМИ перепутали Барбару Брыльскую с другой актрисой, Барбарой Рыльской. Этот инцидент привел к распространению фейковых новостей о смерти Брыльской, что вызвало большое беспокойство среди ее поклонников.

После этого случая актриса впервые вышла на связь и прокомментировала ситуацию. Она обратилась к российскому Telegram-каналу, где объяснила, что слухи о ее смерти не соответствуют действительности.

У меня все в порядке. Слухи о моем здоровье распространились, потому что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я – Брыльская, а у нее фамилия – Рыльская. Она была немного старше меня,

– сказала Барбара.



Барбара Брыльска вышла на связь / Скриншот из телеграмм-канала

Актриса добавила, что это было просто недоразумение. Брыльска подчеркнула, что на самом деле чувствует себя хорошо и не имеет никаких проблем со здоровьем.