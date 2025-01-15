Згодом з'ясувалося, що Брильську переплутали з іншою артисткою, Барбарою Рильською. Акторка вирішила спростувати цю інформацію. В коментарі для російського телеграм-каналу Барбара повідомила, що жива і здорова.

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Барбара Брильська вийшла на зв'язок: що сказала акторка

Російські ЗМІ переплутали Барбару Брильську з іншою актрисою, Барбарою Рильською. Цей інцидент призвів до поширення фейкових новин про смерть Брильської, що спричинило неабияке занепокоєння серед її шанувальників.

Після цього випадку акторка вперше вийшла на зв'язок і прокоментувала ситуацію. Вона звернулася до російського Telegram-каналу, де пояснила, що чутки про її смерть не відповідають дійсності.

У мене все гаразд. Чутки про моє здоров'я поширилися, тому що деякі журналісти переплутали мене з іншою актрисою. Я – Брильська, а у неї прізвище – Рильська. Вона була трохи старшою за мене,

– сказала Барбара.



Барбара Брильська вийшла на зв'язок / Скриншот із телеграм-каналу

Акторка додала, що це було просто непорозуміння. Брильська підкреслила, що насправді відчуває себе добре і не має жодних проблем зі здоров'ям.