За 15 часов трейлер набрал около 7 миллионов просмотров. Зрители уверяют, что "еще такого не видели" и с нетерпением ждут пожилой премьеры в кино, передает 24 Канал.

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Вышел трейлер фильма "Барби"

Ожидается, что романтическая комедия "Барби" будет нестандартной и прикоснется к важным социальным темам. По словам Вилла Феррелла, сыграющего генерального директора Mattel, этот фильм будет неожиданным и будет отличаться от традиционных представлений о Барби. Главные роли сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.

Впрочем, из трейлера становится понятно, что Барби найдет свой путь в реальном мире из-за собственного несовершенства.

"Барби" 2023: смотрите трейлер

Реакция сети на трейлер

"Наконец-то с мужиками сможем пойти на нормальный фильм";

"А сюжет глубже, чем мне поначалу показалось. Очень интересно";

"Не могу дождаться этот фильм, как же шикарно это смотрится";

"Я надеялся, что сюжет будет смел, но это превысило мои ожидания";

"Это будет ржачный шедевр! Я уже в состоянии "Хатико";

"Дайте три билета, это выглядит шикарно";

"Как я и думал, сатира на реальный мир. Дайте 2!";

"Конечно, я бля*а иду в кино!";

"Ждем бесконечного количества аватарок с этим блондином и мемов с ним";

"Пойдем с ребятами обязательно";

"Это будет что-то. Ждем";

"Надо будет с пацанами глянуть";

"Крутезно";

"Это будет ржака".

На состоявшейся 19 ноября 2022 года церемонии вручения премии губернаторов Академии режиссер Грета Гервиг намекнула на костюмы Кена, которые будет носить Райан Гослинг в фильме "Барби". В своем интервью для Variety, она заявила, что первая фотография Гослинга в джинсовом костюме, обнародованная в июне, является лишь одним из многих необычных образов, которые актер будет одевать в роли Кена.

Режиссер дополнил, что ранние изображения ярких костюмов Гослинга "даже не приближаются" ко всем, которые будут использоваться для создания образа персонажа в фильме. К тому же она сказала, что в ленте будет много "домов грез". "Это будет все, о чем вы когда-нибудь мечтали", – подчеркнула Гервиг.



Райан Гослинг в роли Кена / Warner Bros.