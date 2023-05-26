За 15 годин трейлер набрав майже 7 мільйонів переглядів. Глядачі запевняють, що "ще такого не бачили" і з нетерпінням чекають літньої прем’єри у кіно, передає 24 Канал.

Дивіться також Fubar вже на Netflix: свіжі відгуки на перший серіал з Арнольдом Шварценеггером

Вийшов трейлер фільму "Барбі"

Очікується, що романтична комедія "Барбі" буде нестандартною і доторкнеться до важливих соціальних тем. За словами Вілла Феррелла, який зіграє генерального директора Mattel, цей фільм буде неочікуваним і відрізнятиметься від традиційних уявлень про Барбі. Головні ролі зіграли Марго Роббі та Раян Гослінг.

Втім, з трейлера стає зрозуміло, що Барбі знайде свій шлях у реальному світі через власну недосконалість.

"Барбі" 2023: дивіться трейлер

Реакція мережі на трейлер

"Нарешті з мужиками зможемо піти на нормальний фільм"

"А сюжет глибший, ніж мені спочатку здалося. Дуже цікаво"

"Не можу дочекатися цей фільм, як же шикарно це виглядає"

"Я сподівався, що сюжет буде сміливий, але це перевищило мої очікування"

"Це буде ржачний шедевр! Я уже в стані "Хатіко"

"Дайте три квитки, це виглядає шикарно"

"Як я і думав, сатира на реальний світ. Дайте 2!"

"Звісно, я бля*а йду в кіно!"

"Чекаємо на безкінечну кількість аватарок із цим блондином та мемів з ним".

"Підемо з хлопцями обов'язково"

"Це буде щось. Чекаємо"

"Треба буде з пацанами глянути"

"Крутезно"

"Це буде ржака".

На церемонії вручення премії губернаторів Академії, яка відбулася 19 листопада 2022 року, режисерка Грета Гервіг натякнула на костюми Кена, які буде носити Раян Гослінг у фільмі "Барбі". У своєму інтерв’ю для Variety, вона заявила, що перша фотографія Гослінга в джинсовому костюмі, яка була оприлюднена в червні, є лише одним з багатьох незвичайних образів, які актор одягатиме у ролі Кена.

Режисерка доповнила, що ранні зображення яскравих костюмів Гослінга "навіть не наближаються" до всіх тих, які будуть використовуватися для створення образу персонажа у фільмі. До того ж вона сказала, що у стрічці буде багато "будинків мрій". "Це буде все, про що ви коли-небудь мріяли", – наголосила Гервіг.



Раян Гослінг у ролі Кена / Warner Bros.