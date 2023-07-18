Как выглядела первая кукла Барби: архивное фото из Рут Гендлер

К выходу фильма "Барби" считанные дни! Пока поклонники с нетерпением ждут премьера, в сети обсуждают интересные факты не только о ленте, но и о куклах Барби и Кена.

День рождения Барби – 9 марта 1959 – день, когда она была официально представлена миру. Руфь Гендлер всегда считала Барби отражением времени, а первая кукла имитировала гламур звезд 1950-х годов, таких как Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро.

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Как выглядела первая кукла Барби

Рут Хендлер, одна из основательниц компании по производству игрушек Mattel, была вдохновлена наблюдением за своей дочерью Барбарой, которая часами играла с бумажными куклами. И первая в мире Барби имела светлые волосы, голубые глаза и была одета в купальный костюм. Как сообщает Britannica, каждую секунду в мире продается две куклы Барби.

За первый год было продано 300 тысяч кукол Барби. Первая кукла Барби была продана за 3 доллара, но сегодня ее можно купить за более чем 25 000 долларов.



Рут и Эллиот Гендлер – пара, представившая куклу Барби в 1959 году.

Интересно, что за время своего существования Барби сменила более 250 профессий. Она отправилась на Луну в 1965 году, за четыре года до Нила Армстронга, первого землянина, ступившего на поверхность Луны. С тех пор она была кем-либо: от врача до палеонтолога, от рок-звезды до компьютерного инженера.

Бойфренд Барби, Кен Карсон был представлен через два года после Барби – в 1961 году. Кен был назван в честь сына Рут Гэндлер.



Барби и Кен в 1960-х годах.

В 1967 году супермодель Твигги стала первой знаменитостью, сделавшей Барби по своему образу. Шер, Одри Гепберн, Дайана Росс и Дж. К. Роулинг – и это лишь некоторые из них – позже пополнят ряды знаменитых Барби.



Первая знаменитая Барби – Твигги, английская супермодель / Mattel

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