День народження Барбі – 9 березня 1959 року – день, коли вона була офіційно представлена світу. Рут Гендлер завжди вважала Барбі відображенням часу, а перша лялька імітувала гламур зірок 1950-х років, таких як Елізабет Тейлор та Мерилін Монро.

Дивіться також Українські актори, про яких всі думали, що вони російські

Який вигляд мала перша лялька Барбі

Рут Гендлер, одна із засновниць компанії з виробництва іграшок Mattel, була натхненна спостереженням за своєю дочкою Барбарою, яка годинами грала з паперовими ляльками. І перша у світі Барбі мала світле волосся, блакитні очі та була одягнена у купальний костюм. Як повідомляє Britannica, кожної секунди у світі продається дві ляльки Барбі.

За перший рік було продано 300 тисяч ляльок Барбі. Першу ляльку Барбі було продано за 3 долари, але сьогодні її можна купити за понад 25 000 доларів.



Рут і Елліот Гендлер – пара, яка представила ляльку Барбі в 1959 році / Mattel

Цікаво, що за час свого існування Барбі змінила понад 250 професій. Вона вирушила на Місяць у 1965 році, за чотири роки до Ніла Армстронга, першого землянина, який ступив на поверхню Місяця. З того часу вона була будь-ким: від лікаря до палеонтолога, від рок-зірки до комп'ютерного інженера.

Бойфренд Барбі, Кен Карсон був представлений через два роки після Барбі – у 1961 році. Кен був названий на честь сина Рут Гендлер.



Барбі і Кен у 1960-х роках / Mattel

У 1967 році супермодель Твіггі стала першою знаменитістю, яка зробила Барбі за своїм образом. Шер, Одрі Гепберн, Даяна Росс і Дж. К. Роулінг – і це лише деякі з них – пізніше поповнять ряди знаменитих Барбі.



Перша знаменита Барбі – Твіггі, англійська супермодель / Mattel

Фільм "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом виходить 20 липня! Не пропустіть!