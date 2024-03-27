Оскароносный фильм "Бедные создания" доступен на украинском онлайн: где смотреть

Фильм "Бедные создания" от режиссера Йоргоса Лантимоса был номинирован на 11 премий Оскар, став вторым по количеству номинаций после "Оппенгеймера". Позже эта лента одержала ряд побед на самой выдающейся кинопремии года.

Кинокартина вышла в украинский прокат 18 января 2024 года и за первые две недели собрала 3,5 миллиона гривен. Фильм сделал настоящие аншлаги в украинских кинотеатрах, хотя его показывали только на английском. А теперь "Бедные создания" доступны онлайн на украинском языке.

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Оскароносные "Бедные создания" доступны онлайн на украинском: где можно посмотреть

Фильм "Бедные создания" известного режиссера Йоргоса Лантимоса с 27 марта доступен для просмотра с украинской озвучкой на медиасервисе MEGOGO.

Озвучка выполнена творческой группой Sunnysiders Audiovisual специально по заказу медиасервиса MEGOGO. Кинолента доступна для просмотра с украинской озвучкой, оригинальным звуком и украинскими субтитрами по ссылке.

"Бедные создания": о чем сюжет ленты

Сюжет фильма основан на романе Аласдера Грея 1992 года. В центре повествования – молодая женщина Белла Бакстер, которую воскресил сумасшедший ученый. Впоследствии главная героиня убегает из дома "создателя" вместе с адвокатом Дунканом Веддерберном и отправляется в путешествие через континенты.

По словам Эммы Стоун, исполнившей роль Бакстер, она стала ее самым любимым персонажем за всю карьеру.

"Бедные создания": смотрите онлайн трейлер фильма

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