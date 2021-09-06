Автор саундтрека к "Королю Ричарду" – Бейонсе

Знаменитая американская певица Бейонсе специально для фильма "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" записала новую песню. На титрах спортивного байопика будет звучать сингл исполнительницы Be Alive.

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О саундтреке к ленте от Бейонсе сообщили первые зрители. Артистка пока не выпустила сингл для широкого доступа.

Известно, что звезда создала композицию вместе с Dixson (Дариусом Скоттом), который ранее сотрудничал с Фареллом Уильямсом, Chance The Rapper и другими знаменитостями.

Эксперты предсказывают успех саундтреку Бейонсе. Считают, что как ленту, так и сам сингл могут номинировать на Оскар-2022.

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