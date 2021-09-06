Автор саундтрека к "Королю Ричарду" – Бейонсе
Знаменитая американская певица Бейонсе специально для фильма "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" записала новую песню. На титрах спортивного байопика будет звучать сингл исполнительницы Be Alive.
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О саундтреке к ленте от Бейонсе сообщили первые зрители. Артистка пока не выпустила сингл для широкого доступа.
Известно, что звезда создала композицию вместе с Dixson (Дариусом Скоттом), который ранее сотрудничал с Фареллом Уильямсом, Chance The Rapper и другими знаменитостями.
Трейлер "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" 2021: смотрите видео
Главное о фильме "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"
- Работа над лентой началась еще в январе 2020 года, в Лос-Анджелесе. Премьера запланирована на 18 ноября 2021 года.
- Режиссером фильма стал Рейнальдо Маркус Грин, для которого проект является вторым для больших экранов. Сценарий "Короля Ричарда" написал Зак Бейлин.
- Фильм рассказывает о Ричарде Уильямсе, который работает тренером по теннису. Он воспитывает двух дочерей: Серену и Венеру. С 4 лет девочки ходят на тренировки, и в результате, становятся самыми успешными теннисистками мира.
- Главную роль в кино сыграл Уилл Смит. Интересно, что из-за цвета его кожи продолжались долгие споры, ведь у самого Ричарда Уильямса он значительно темнее.
- В фильме "Король Ричард" также играют Джон Бернтал, Онжаню Эллис, Сания Сидни, Деми Синглетон и другие.
- Warner Bros. Pictures Ukraine уже представил украинский трейлер спортивного байопика.