Бейонсе написала новый сингл: он станет саундтреком к фильму "Король Ричард" с Уиллом Смитом

6 сентября 2021 , 16:30
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Источник:

LA Times

Знаменитая исполнительница Бейонсе записала новую песню к спортивному байопику "Король Ричард". Саундтрек к фильму называется Be Alive.

Автор саундтрека к "Королю Ричарду" – Бейонсе

Знаменитая американская певица Бейонсе специально для фильма "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" записала новую песню. На титрах спортивного байопика будет звучать сингл исполнительницы Be Alive.

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О саундтреке к ленте от Бейонсе сообщили первые зрители. Артистка пока не выпустила сингл для широкого доступа.

Известно, что звезда создала композицию вместе с Dixson (Дариусом Скоттом), который ранее сотрудничал с Фареллом Уильямсом, Chance The Rapper и другими знаменитостями.

Эксперты предсказывают успех саундтреку Бейонсе. Считают, что как ленту, так и сам сингл могут номинировать на Оскар-2022.

Трейлер "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" 2021: смотрите видео

Главное о фильме "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"

  • Работа над лентой началась еще в январе 2020 года, в Лос-Анджелесе. Премьера запланирована на 18 ноября 2021 года.
  • Режиссером фильма стал Рейнальдо Маркус Грин, для которого проект является вторым для больших экранов. Сценарий "Короля Ричарда" написал Зак Бейлин.
  • Фильм рассказывает о Ричарде Уильямсе, который работает тренером по теннису. Он воспитывает двух дочерей: Серену и Венеру. С 4 лет девочки ходят на тренировки, и в результате, становятся самыми успешными теннисистками мира.
  • Главную роль в кино сыграл Уилл Смит. Интересно, что из-за цвета его кожи продолжались долгие споры, ведь у самого Ричарда Уильямса он значительно темнее.
  • В фильме "Король Ричард" также играют Джон Бернтал, Онжаню Эллис, Сания Сидни, Деми Синглетон и другие.
  • Warner Bros. Pictures Ukraine уже представил украинский трейлер спортивного байопика.
Автор: Марія Касій