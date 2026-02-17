Кто сыграл главные роли в новом украинском сериале "Белла Вита", который влюбил в себя зрителей

На днях в Украине состоялась премьера нового украинского сериала "Белла Вита". Лента сразу полюбилась украинцам и захватила их легким сюжетом и невероятной актерской игрой.

Главные роли сыграли Сергей Стрельников и Полина Василиса. В материале 24 Канала мы рассказываем об актерах, которые воплотили ключевые роли в ленте "Белла Вита", а также подробнее знакомим с их персонажами.

Кто сыграл главные роли в сериале "Белла Вита"?

Полина Василиса

Одну из главных ролей в сериале сыграла украинская актриса Полина Василиса. Ее героиня – 25-летняя Вита, талантливый дизайнер свадебных платьев. Она принципиальная, резкая и категоричная, готова на все ради собственного дела и людей, которых любит.

Неожиданно для себя она соглашается на настоящую аферу и женится на известном бизнесмене. Однако этот брак является фиктивным. Казалось бы, ничего особенного, но уже через две недели ее ждет свадьба с другим мужчиной, который не знает о ситуации, в которой оказалась его невеста. Но это только начало испытаний, стоящих перед ней. Вита готова на все, чтобы исправить свои ошибки и стать счастливой.

Сергей Стрельников

Настоящим фаворитом украинских зрителей является украинский актер Сергей Стрельников. В сериале он сыграл резкого бизнесмена по прозвищу Сикорский, которого интересуют только достижения и контракты с богатыми инвесторами. Он готов на все, чтобы его бизнес процветал.



Сергей Стрельников / Фото Пресс-служба СТБ

Именно так он втягивает в фиктивный брак невинную девушку, которая стала жертвой обстоятельств. Однако впоследствии все это перерастает из игры в реальность, которая заставляет героев идти на совершенно неожиданные поступки.

Григорий Бакланов

Григорий Бакланов также сыграл одну из ключевых ролей в сериале "Белла Вита". Он воплотил образ парня по имени Роман, который договорился с подругой Витой: если до 25 лет они не найдут любовь своей жизни, то поженятся.



Григорий Бакланов / Фото Пресс-служба СТБ

Иногда жизнь подбрасывает совершенно неожиданные сюрпризы – именно так произошло и на этот раз. Любовь Романа, которую он так долго искал, как оказалось, всегда была рядом. Его задача – заметить ее и суметь завоевать свое счастье.

Ирина Гришак

Еще одну из ключевых ролей в сериале сыграла актриса, которая воплотила образ Миланы – лучшей подруги Виты. Она всегда рядом на жизненном пути талантливого дизайнера и готова на все, чтобы не подвести подругу. В то же время уже много лет она закрывает глаза на собственное счастье, чтобы только Вита была счастлива.



Ирина Гришак / Фото Пресс-служба СТБ

Еще со школьных лет Милана любит Романа. Однако Роман всю жизнь не обращает на нее внимания. И, возможно, настало время, когда они оба наконец посмотрят друг на друга по-другому.