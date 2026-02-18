Однако, если вы уже видели сериал "Белла Вита" и хотите посмотреть что-то новое, но не менее интересное, то новая подборка сериалов от 24 Канала именно для вас.

Что посмотреть после сериала "Белла Вита"?

"Моя любимая Страшко"

Это украинская адаптация колумбийской теленовеллы "Yo soy Betty, la fea" ("Не родись красивой"). История об умной, но совсем неприметной девушке, которая попадает в мир моды. Главная героиня – Анастасия Глушко, которая устраивается на работу в престижную компанию, занимающуюся косметикой. Там девушка сталкивается со стереотипами, касающихся внешности, однако постепенно доказывает, что настоящая ценность человека заключается в его доброте, искренности и разуме. На пути к собственному счастью Насте приходится бороться с конкуренцией, завистью, интригами и испытаниями чувств.

"Моя любимая Страшко": смотрите онлайн 1 серию

"Девушки"

Эта история о четырех подругах подойдет тем, кто хочет посмотреть что-то повеселее. Каждая из девушек имеет собственный характер, мечты и проблемы, однако их объединяет искренняя дружба и проблемы в личной жизни. Женщины сталкивались с предательством, унижением, им разбивали сердца, однако не потеряли самое ценное: умение любить и дарить эту любовь тем, кто вокруг. В сериале представлены различные жизненные ситуации, в которых показано, что настоящая дружба и любовь способны преодолеть любые невзгоды.

"Девчата": смотрите онлайн 1 серию

"Обратное направление"

Этот сериал совсем недавно заполонил сердца украинских зрителей. Главная героиня, Дарья, рано теряет родителей и попадает под опеку дяди и его жены, которая ненавидит девушку и заставляет выполнять всю домашнюю работу. Дарья стремится вырваться из этого дома и по стечению обстоятельств знакомится с Романом, с которым впоследствии вынуждена выйти замуж. Однако тогда девушка еще не догадывается, что ее испытания только начинаются.

"Обратное направление": смотрите онлайн 1 серию

