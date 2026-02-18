Однак, якщо ви вже бачили серіал "Белла Віта" й хочете подивитись щось нове, але не менш цікаве, то нова добірка серіалів від 24 Каналу саме для вас.

Що подивитися після серіалу "Белла Віта"?

"Моя улюблена Страшко"

Це українська адаптація колумбійської теленовели "Yo soy Betty, la fea" ("Не родись вродливою"). Історія про розумну, але зовсім непримітну дівчину, яка потрапляє у світ моди. Головна героїня – Анастасія Глушко, яка влаштовується на роботу в престижну компанію, що займається косметикою. Там дівчина стикається зі стереотипами, що стосуються зовнішності, однак поступово доводить, що справжня цінність людини полягає в її доброті, щирості та розумі. На шляху до власного щастя Насті доводиться боротися з конкуренцією, заздрощами, інтригами та випробуваннями почуттів.

"Дівчата"

Ця історія про чотирьох подруг підійде тим, хто хоче подивитися щось веселіше. Кожна з дівчат має власний характер, мрії та проблеми, однак їх об'єднує щира дружба та проблеми в особистому житті. Жінки стикалися зі зрадою, приниженням, їм розбивали серця, однак не втратили найцінніше: вміння любити та дарувати цю любов тим, хто навколо. У серіалі представлені різні життєві ситуації, в яких показано, що справжня дружба та любов здатні подолати будь-які негаразди.

"Зворотній напрямок"

Цей серіал зовсім нещодавно заполонив серця українських глядачів. Головна героїня, Дарина, рано втрачає батьків й потрапляє під опіку дядька та його дружини, яка ненавидить дівчину і змушує виконувати всю хатню роботу. Дарина прагне вирватися з цього будинку й за збігом обставин знайомиться з Романом, з яким згодом змушена одружитися. Однак тоді дівчина ще не здогадується, що її випробування лише починаються.

