Вы увидите, как главные герои будут делать выбор сердцем и искать смелость быть честным с собой, даже когда на кону мечта всей жизни. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете сериала.

О чем сюжет сериала "Белла Вита"?

В центре сюжета – 25-летняя Вита Бондарчук, талантливый дизайнер свадебных платьев, которая накануне открытия собственного салона оказывается в странной и опасной ситуации. Вита приезжает со свадебным платьем на церемонию состоятельного бизнесмена Владислава Сикорского и становится свидетелем громкого скандала: невеста убегает прямо перед свадьбой.

Чтобы спасти репутацию и бизнес, Влад заставляет Виту сыграть роль его невесты перед гостями. Сделка должна была длиться всего несколько часов, но все выходит из-под контроля, когда в прессе появляется новость об их "тайном браке".

Вита пытается вернуть свою жизнь в привычное русло: работа, салон, подготовка к собственной свадьбе с любимым Романом. Но фиктивная история с Владом затягивает ее все глубже.

"Белла Вита": смотрите онлайн трейлер сериала

Между холодным расчетом и искренними чувствами, между удобным будущим и опасной правдой Вите придется сделать выбор, который изменит не только ее судьбу, но и жизнь всех, кто рядом.

Когда состоится премьера и кто сыграет роли?

Премьера нового украинского сериала "Белла Вита" состоится 14 февраля в 19:00.

Главные роли в сериале исполнили:

Григорий Бакланов – звезда культовых сериалов "Поймать Кайдаша" и "Любовь и пламя",

Сергей Стрельников, известный зрителям по сериалу "Крепостная",

Ирина Дорошенко – звезда мелодрамы "Просто Надежда".



Григорий Бокланов в сериале "Белла Вита" / Фото Пресс-служба

Кроме того, в ленте вы увидите Полину Василину и Александра Попова.