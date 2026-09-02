И, как оказалось, подозрения не были напрасны. TMZ опубликовал фотографии, на которых сам Бен Аффлек, судя по всему, наносит свое имя на один из билбордов в переулке Лос-Анджелеса.

Бен Аффлек и очень странная реклама



Бен Аффлек замечен за граффити / Фото TMZ



Первые загадочные надписи появились еще в конце августа. На нескольких оживленных перекрестках Лос-Анджелеса люди заметили одинаковые рекламные щиты: ярко-синяя реклама Aflac, а поверх логотипа – огромными черными буквами имя BEN AFFLECK.

Среди локаций были районы возле Jefferson и Centinela, Robertson и 3rd, La Cienega и Jefferson, Sunset и Argyle, а также Melrose и Mansfield.

То есть это была не случайная надпись на одном старом рекламном щите. Кто-то явно хотел, чтобы ее увидели.

"Кто это сделал?"

Сначала все выглядело как загадочная маркетинговая кампания. Логотип Aflac специально перечеркнут черной надписью, а стиль напоминает настоящее уличное граффити. При этом никакого объяснения на билбордах не было.

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Aflac и Аффлек тогда не подтвердили никакого сотрудничества. Что, конечно, только подогрело интерес.

А затем появился сам Аффлек

1 сентября TMZ получил фотографии Бена Аффлека, который, судя по всему, собственноручно наносит свое имя на один из рекламных билбордов в Лос-Анджелесе. На снимках актер стоит возле рекламной конструкции в переулке и выглядит так, будто вполне серьезно занимается тем самым "графити", которое до этого несколько дней ломало людям голову.

Aflac пока держит интригу

По данным TMZ, ни актер, ни страховая компания пока не подтвердили официальное партнерство. Издание также пыталось получить комментарии от команды Аффлека и Aflac, но на момент публикации ответа не поступило.

Ранее Бен Аффлек рассказал, что очень любит есть, но это совсем не полезно.