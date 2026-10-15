"Не снимайся в этом": Бен Аффлек рассказал, какую ошибку едва не совершил из-за Брюса Уиллиса

В Голливуде советы опытных коллег порой стоят дороже, чем услуги лучшего агента. Но, как оказалось, даже легендарные актеры могут ошибаться. Особенно когда берутся оценивать сценарии, которые даже не читали.

Как сообщает EW, 54-летний Бен Аффлек неожиданно вспомнил, как Брюс Уиллис пытался отговорить его от участия в фильме, который впоследствии получил семь "Оскаров". Более того, звезда "Крепкого орешка" имел претензии даже к голосу молодого коллеги.

Что Брюс Уиллис советовал Бену Аффлеку

Аффлек вспомнил работу над фантастическим боевиком "Армагеддон" 1998 года, где снимался вместе с Брюсом Уиллисом.



"Влюбленный Шекспир" / Фото imdb



По словам актера, старший коллега искренне пытался помочь ему построить успешную карьеру. Правда, его рекомендации были довольно специфическими. Однажды Уиллис заявил Аффлеку, что у того слишком высокий голос для кинозвезды.

"Брюс как-то повернулся ко мне и сказал: „У тебя слишком высокий голос“. Я ответил: "Брюс, но это мой голос. Как я могу его изменить?" – вспомнил актер.

Но на этом советы не закончились. Уиллис также настойчиво рекомендовал молодому коллеге отказаться от роли в романтической комедии "Влюбленный Шекспир". Ирония в том, что картина впоследствии получила семь "Оскаров", в том числе в категории "Лучший фильм".

Он ошибся насчет этого фильма. Но, справедливости ради, он даже не читал сценарий, – пошутил Аффлек.

Несмотря ни на что, актер подчеркнул, что очень любит Уиллиса и считает его чрезвычайно добрым человеком, который действительно хотел помочь.

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